Университетская площадка на Мичманской пойдет с молотка

На электронной торговой площадке «ДОМ.РФ» выставили на продажу земельный участок на Васильевском острове, на Мичманской улице, 14, за 1 млрд рублей. Ранее здесь Санкт-Петербургский университет планировал построить кампус с физкультурным комплексом. Местные жители, считающие, что на этом месте должен быть разбит сквер, посчитали продажу участка незаконной и подали на имя председателя Следственного комитета жалобу. Активистам не понравилось, что город игнорирует их требования по созданию парка, притом что парк на этой территории никогда не планировался. Теперь в ситуации разбирается Александр Бастрыкин и центральный аппарат ведомства.

На днях компанией «ДОМ. РФ» был запущен сбор заявок для участия в торгах на покупку участка на Мичманской улице площадью 6,9 га. Начальная цена — 1,055 млрд рублей. Торги планируют провести 3 марта, заявки собирают до 27 февраля. Участок расположен на Васильевском острове. С севера от него располагается один из двух искусственных рукавов устья реки Смоленка. Окружение представлено жилой и административно-деловой застройкой. С площадки открывается вид на Невскую губу и «Лахта Центр». В марте 2018 года Комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) Смольного приняла решение передать участок для кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) на 6,5–10 тыс. человек с физкультурным комплексом. Однако за пять лет на пустыре ничего не появилось, а местные жители использовали его как место для прогулок.

Когда стало известно о возможной продаже территории, активисты, выступающие за создание парка, написали открытое письмо на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. По информации СК, сейчас участок принадлежит университету, который отказался от планов по его использованию. Ранее город сообщал, что земля передана СПбГУ в бессрочное пользование.

Инициативная группа жителей, которая написала письмо господину Бастрыкину, ранее пыталась добиться строительства парка от губернатора Петербурга и президента РФ. Но вид разрешенного строительства на участке запрещает создание парка. А для жителей Смольный уже возводит Линейный парк, который, по мнению активистов, «проходит в зоне вредного воздействия автомагистрали ЗСД и потенциально опасного магистрального газопровода высокого давления».

«Таким образом, в настоящее время парковой зоны с достаточной зеленой массой для нейтрализации вредной атмосферы района у нас нет. Поэтому данное обращение (к главе СК) носит срочный и чрезвычайный характер»,— пишут активисты в своей группе в ВК.

«Местные жители обеспокоены, что участок перейдет в собственность частной компании и будет застроен, тогда как общественность длительное время выступает за то, чтобы в этом месте была создана парковая зона, которая отсутствует в данном районе»,— сообщает пресс-служба ведомства.

«Ъ-СПб» обратился за комментариями в пресс-службу СПбГУ, Администрацию Василеостровского района и «ДОМ.РФ». Однако к моменту отправки материала в печать ответа в редакцию не поступило.

Сейчас у пустыря на Мичманской улице есть ограничения: видом разрешенного строительства является только «Образование и просвещение», что делает невозможной реализацию проектов жилой и коммерческой застройки, говорят эксперты. Заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Игорь Кокорев отметил, что сценарий со сменой градостроительного зонирования «рискованный».

Екатерина Рязанова