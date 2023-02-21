Экс-депутату нашли собачье дело

В Астрахани по делу о мошенничестве при реализации контрактов на отлов и содержание бездомных животных задержан бывший депутат городской думы Астрахани единоросс Андрей Невлюдов. Следствие считает, что он был фактическим владельцем приюта для бездомных животных ООО «Экоприют». Следствие полагает, что руководство организации получило 12 контрактов на отлов и содержание животных, фактически контракт исполнен не был, а неустановленные чиновники администрации подписали акты приема услуг, в результате чего было похищено более 28 млн руб. Сам господин Невлюдов вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: duma-astrakhan.ru Фото: duma-astrakhan.ru

В Астрахани задержан бывший депутат городской думы областного центра (был членом муниципального собрания с 2017 по 2020 годы) Андрей Невлюдов по делу о хищении средств, выделенных на отлов и содержание бездомных животных. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщили в СУ СКР по Астраханской области. Следствие считает господина Невлюдова фактическим владельцем ООО «Экоприют», которое занималось отловом животных, и организатором схемы по хищению бюджетных средств.

О возбуждении уголовного дела о мошенничестве при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных следственное управление СКР по Астраханской области сообщило еще 6 февраля. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие полагает, что в декабре 2021 года между региональной службой ветеринарии и администрацией Астрахани заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования выплат по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными на 2022 год.

«Ответственные за выполнение соглашения должностные лица управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани в 2022 году заключили 12 контрактов по оказанию услуг на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории областного центра с ООО «Экоприют» на сумму более 28 млн руб.»,— сообщили в СКР.

Позже представители руководства ООО «Экоприют» вместе с должностными лицами администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, «достоверно зная, что договорные обязательства по вышеуказанным контрактам не исполнены», подписали акты приемки оказанных услуг и другие документы, подтверждающие выполнение условий контракта.

Одновременно со следственным управлением об уголовном деле сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он пояснил, что в конце декабря проводил совещание, посвященное содержанию бездомных собак в астраханском «Экоприюте», с природоохранной прокуратурой, региональным минсельхозом, службой ветеринарии и волонтерами.

«Проблем было много — от недопустимых условий содержания животных до серьезных нарушений при исполнении госконтрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных собак в естественную среду обитания. Тогда я обратился в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку происходящего»,— написал господин Бабушкин в своем Telegram-канале.

В СУ СКР по Астраханской области сообщили «Ъ-Средняя Волга», что никто, кроме Андрея Невлюдова в деле пока не ­фигурирует.

• По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 и 2022 годах ООО «Экоприют» заключило несколько государственных и муниципальных контрактов на отлов и содержание бездомных животных. В июне и июле прошлого года три договора по 3 млн руб. каждый были заключены с управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани на «оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев». Договор на 3,53 млн руб. с МКУ «Дирекция по реализации целевых программ» заключен в марте 2022 года. Тогда же ООО заключило контракт на «оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных» с администрацией Икрянинского района Астраханской области на 3,54 млн руб. Всего с августа 2021 года на исполнении ООО «Экоприют» находятся 12 контрактов с администрацией Астрахани и районов области. С января этого года директором и единственным учредителем «Экоприюта» является саратовец Михаил Иванов. В Саратове ему принадлежит ООО «Промторгсервис» (оптовая торговля лесоматериалами).

О проблемах в «Экоприюте» стало известно в ноябре прошлого года. Региональное ГУ МВД сообщило о проверке по признакам жестокого обращения с животными после того, как на территорию скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области на автомобиле, принадлежащем ООО «Экоприют», привезли для утилизации несколько десятков трупов собак со следами увечий. Трупы животных изъяли и направили на экспертизу, собственную проверку начала и природоохранная прокуратура региона.

Служба ветеринарии Астраханской области также направила в природоохранную прокуратуру региона обращение, в котором указала, что в действиях сотрудников ООО «Экоприют» может усматриваться состав «жестокого обращения с животными» (ст. 245 УК РФ).

Бывший генеральный директор ООО «Экоприют» Валерий Кущенко говорил, что ни одна экспертиза не показала, что смерть животных наступила от увечий и все они погибли от болезней. В приюте был объявлен карантин по бешенству, который был снят только 31 января этого года.

О том, что господин Невлюдов может быть причастен к ситуации в «Экоприюте», ранее сообщал депутат Астраханской областной думы Олег Шеин («Справедливая Россия — За правду»).

Сам же господин Невлюдов обвинения в свой адрес отрицал. По его словам, он действительно приобрел земельный участок, оформил его на супругу и сдал в аренду организации, которая разместила там приют для бродячих животных, однако, кроме этого, никакого отношения к организации он не имеет.

Сергей Петунин