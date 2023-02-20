Коммуниста Обухова накажут за неэтичную реплику в адрес лидера думских единороссов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о снятии депутата от КПРФ, секретаря ЦК партии Сергея Обухова с должности заместителя главы думского комитета по развитию гражданского общества и включении этого вопроса в повестку пленарного заседания палаты, сообщили «Ъ» несколько депутатов. Такое решение было принято на заседании совета Думы сегодня, 20 февраля. По словам собеседников «Ъ», господин Володин возмутился нелицеприятным высказыванием коммуниста в соцсетях о руководителе фракции «Единой России» Владимире Васильеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Обухов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Обухов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ» несколько членов совета, на заседании 20 февраля спикер предложил депутатам лишить господина Обухова должности зампреда комитета в связи с публикацией в его Telegram-канале по поводу состоявшихся на прошлой неделе встреч глав фракций с президентом. В посте от 19 февраля коммунист анализировал хронометраж телесюжетов на эту тему. Сообщение было позднее отредактировано, из него исчезла фраза о том, что «чистоту эксперимента подпортил отказ в приеме президентом парламентского лидера "Единой России" Владимира Васильева (то ли из-за его болезни, то ли из-за ненужности, так как хватает контактов с лидером ЕР Медведевым)». 17 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента с господином Васильевым состоится после оглашения послания. Одна из версий, почему она не прошла в ранее запланированные сроки,— положительный результат ПЦР-теста, полученный единороссом.

Замечание о «ненужности» встречи с Владимиром Васильевым возмутило спикера, и он предложил главе думской комиссии по регламенту Виктору Пинскому (ЕР) подготовить постановление о снятии коммуниста с должности в комитете. Большинство членов совета (оно принадлежит ЕР) поддержали это решение. По словам участников обсуждения, депутаты от КПРФ из руководства партии, присутствовавшие на заседании, никак не прокомментировали ситуацию. Лидера Компартии и ее фракции Геннадия Зюганова на совете не было. За постановление о снятии с поста, если оно будет все-таки вынесено на рассмотрение палаты, должно еще проголосовать большинство депутатов.

Напомним, руководящие посты в Думе по итогам выборов распределялись между депутатами в рамках «пакетного соглашения» между всеми фракциями. Согласно этим договоренностям, половину таких должностей получили представили парламентской оппозиции (другую половину — единороссы), поэтому пост зампреда главы комитета по гражданскому обществу должен остаться за КПРФ.

Мария Макутина