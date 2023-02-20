Прокуратура взялась за «Любимова»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», прокуратура Березников проводит проверку расходования бюджетных средств при строительстве микрорайона Любимов. Надзорный орган разослал требования о предоставлении документов Корпорации развития Пермского края, а также застройщикам, участвовавшим в реализации проекта. По одним данным, прокуратуру интересует строительство ЖК с 2017 года, когда стройку курировала команда бывшего губернатора Максима Решетникова и когда за небольшой период сменилось несколько подрядчиков. По другой версии, проверка может быть связана с нынешним противостоянием краевого правительства и прокуратуры Пермского края, которая оспаривает ряд краевых проектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О проводимой надзорным органом проверке «Ъ-Прикамье» рассказали несколько знакомых с ситуацией источников. По их данным, местная прокуратура направила требования о предоставлении документов в адрес почти десятка застройщиков, которые в разное время участвовали в строительстве микрорайона Любимов в Березниках. Собеседники говорят, что прокуратуру интересует деятельность компании по этому проекту начиная с 2017 года. Названия компаний источники «Ъ-Прикамье» не уточнили. Требования о предоставлении документов также направлены в Корпорацию развития Пермского края, которая является заказчиком работ.

Источник, знакомый с позицией надзорного органа, сообщил, что эти объекты находятся на постоянном контроле у прокуратуры. «Информация запрашивается периодически и анализируется,— пояснил он.— Изменение условий контрактов, пересмотр их стоимости также входит в предмет проверки».

В Корпорации развития Пермского края и краевой прокуратуре информацию о проверке ЖК «Любимов» не комментируют.

ЖК «Любимов» строится с 2014 года. За это время был сдан в эксплуатацию 21 многоквартирный дом. Проект реализуется под контролем правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, Министерства строительства РФ и краевого минстроя. Курирует проект Корпорация развития Пермского края.

С 2017 года строительство ЖК курировала команда прежнего губернатора Максима Решетникова. Другой источник, знакомый с ситуацией, не исключил, что действия надзорного органа следуют логике последних событий. Напомним, краевая прокуратура за последний год выступила с резонансными инициативами в отношении ряда проектов действующего краевого правительства. В суде с прошлого года оспаривается заключение концессионного договора по строительству онкологического центра в Перми, а также приватизация окружных электросетей в пользу Краевой сетевой компании.

Основным подрядчиком по строительству части жилого комплекса «Любимов» с 2017 года был столичный застройщик «Стройтрансгаз». Тогда он выиграл объявленные КРПК торги на строительство двух многоэтажных домов. Стоимость контракта составила 1,58 млрд руб. В 2021 году компания сдала в эксплуатацию 19-этажный дом общей площадью 27,2 тыс. кв. м. Затем ООО «Стройтрансгаз» обратилось в суд с иском к Корпорации развития Пермского края о взыскании с ответчика 540,9 млн руб. Свою позицию девелопер обосновал тем, что компания понесла незапланированные траты из-за необходимости выполнения дополнительных работ и удорожания стройматериалов. Назначенная судом экспертиза установила, что стоимость допработ составляет не более 14,9 млн руб. В свою очередь, КРПК обратилась с иском о взыскании с застройщика около 1,6 млрд руб. Сейчас строительство микрорайона Любимов в Березниках курирует компания «Дом.59», которая является структурой корпорации развития края.

Геннадий Тушнолобов, возглавлявший совет директоров КРПК в 2017–2018 годах, вспоминает, что корпорация вела претензионную работу с подрядчиками, которые строили «Любимов», но она касалась «мелочей». «Да, были и серьезные судебные процессы, например со „Стройпанелькомплектом“, но в итоге мы получили судебное решение, которое нас устроило». По словам господина Тушнолобова, он не знает, почему прокуратура заинтересовалась работой подрядчиков. «Возможно, это связано с тем, что именно в 2017 году началась массовая смена подрядчиков,— говорит господин Тушнолобов.— Причем некоторые из них задержались только на полгода, а затем на их место опять пришли новые, часть из них потом тоже сменилась».

«Как правило, в ходе таких проверок изучается деятельность как исполнителей работ, так и их заказчиков,— рассказывает адвокат Ильдар Салахиев.— Обыч­но запрашиваются инструкции должностных лиц, проектно-сметная документация, акты выполненных работ, в случае необходимости по ним назначаются исследования или экс­пертизы. Также опрашиваются участники правоотношений, в том числе и должностные лица, которые согласовали и приняли работы по госконтрактам». По мнению господина Салахиева, нередки случаи, когда нарушения закона выявляются в действиях представителей «обеих сторон».

Дмитрий Астахов