«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию. От его содержания зависит поведение инвесторов, которые будут оценивать геополитические риски. Что происходит на глобальном фондовом рынке сейчас? И что ждет инвесторов? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Главный вопрос для инвесторов в том, будут ли повышены риски во время выступления президента. Если оно будет жестким, то рынок отреагирует нервно. Есть все признаки того, что послание может быть мягче, чем рассчитывают инвесторы, и это способствует росту наших бумаг. В этом отношении лучше всего будут выглядеть именно нефтяные компании — «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Это страховка на случай снижения рубля в силу каких-то внутренних факторов, но он может быть устойчив, и нефтяные бумаги окажутся абсолютными лидерами роста, как и акции технологических компаний.

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