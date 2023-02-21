Хлеб уходит в плавание

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Отгрузка зерна через южные порты может вырасти на треть

С начала года динамика отгрузок зерна на экспорт в российских портах Азово-Черноморского бассейна возросла на 15-22%. На это повлияли как начало действия с 15 февраля экспортных квот, так и ценовое преимущество российского зерна, считают в Российском зерновом союзе. В итоге экспорт зерна в сезоне 2022-2023 годов ожидается на уровне 62,5 млн тонн, что почти на треть больше, чем в предыдущем сельхозсезоне. Эксперты отмечают, что дешевая российская пшеница не дает производителям выйти из колеи низкой рентабельности.

В первой декаде февраля в портах юга России активно отгружалась пшеница в Египет и Турцию

В первой декаде февраля в портах юга России активно отгружалась пшеница в Египет и Турцию

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

В первой декаде февраля в портах юга России активно отгружалась пшеница в Египет и Турцию

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

С 15 февраля в России начали действовать экспортные квоты на зерно. На период до 30 июня 2023 года они определены в размере 25,5 млн тонн. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Минсельхоза РФ.

В Российском зерновом союзе (РЗС) «Ъ-Кубань» рассказали, что с начала сельскохозяйственного сезона (с 1 июля 2022 года) преимущественно через российские порты Азово-Черноморского бассейна за рубеж было отгружено 37 млн тонн зерновых, при этом темпы отгрузок ускорились. В РЗС уточнили, что с учетом установленных квот экспорт в сельскохозяйственном сезоне 2022-2023 годов ожидается на уровне 62,5 млн тонн. В предыдущем сезоне экспорт зерна составил 38,1 млн тонн. Таким образом, несмотря на установленные квоты, в этом году экспорт сельскохозяйственной культуры вырастет почти на треть.

По данным РЗС, проблемы, вызванные скрытыми санкциями (сложности со страхованием поставок и фрахтом судов из Европы и т. д.), а также падением экспортных показателей до середины октября, были разрешены и с середины октября фиксируется серьезный рост отгрузок, в последние месяцы примерно на уровне рекордного сезона 2020-2021 годов. Ранее Минсельхоз заявил о 15-процентном росте экспортных поставок по итогам 2022 года.

Предметом беспокойства сельхозпроизводителей стал рост себестоимости производства зерна на 10-30% при снижении выручки аграриев на 25-35% по причине общемировой ситуации.

«В первой декаде февраля в ожидании введения квоты активно отгружалась пшеница в Египет, отгрузки по сравнению с аналогичным периодом 2002 года выросли в 2,7 раза, в Турцию — на 54%. Начались отгрузки в ОАЭ, Бангладеш, Йемен, Пакистан, которых в прошлом году не было. По данным на 1 февраля, отгрузки всех видов зерновых превысили уровень прошлого года на 13%, а по пшенице — на 17%», — рассказала «Ъ-Кубань» директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина.

По ее словам, несмотря на погодные условия начала февраля, отгрузка через российские порты Азово-Черноморского бассейна продолжала расти, показатели по сравнению с началом 2022 года выросли в среднем на 15-22%, рейдовая перевалка — на 26%. «То есть спрос на достаточно высоком уровне, мы видим активный рост экспорта. Поддержку спросу оказывает ценовая конкурентоспособность», — говорит госпожа Тюрина.

На сегодняшний день, по данным РЗС, российская пшеница относительно европейской торгуется в среднем на $ 19 за тонну дешевле, в январе ценовое преимущество составляло около $ 35 за тонну. Цена за тонну пшеницы четвертого класса на FOB сегодня составляет $ 300-305, Франция продает такое же зерно за $ 326.

Низкая цена пшеницы, по словам Елены Тюриной, с одной стороны, является преимуществом, с другой — предметом беспокойства прежде всего производителей, которые в текущем сельхозсезоне выручают за зерно на 25-35% меньше при росте себестоимости в зависимости от региона на 10-30%. «Снижение рентабельности производителя — уязвимый момент для рынка, но о перспективах цен на следующий сезон судить пока рано. При этом некоторым послаблением можно считать снижение экспортной пошлины на зерно с $ 86 до $ 64 за тонну», — отмечает эксперт.

В Минсельхозе Кубани не стали прогнозировать уровень цен на зерно в 2023 году, отметив, что его стоимость во многом зависит от общемировой ситуации на зерновом рынке, в частности в валовом производстве. По данным министерства, в 2022 году Краснодарский край экспортировал 12 млн тонн зерновых, из них 5 млн тонн — пшеница. Основные импортеры — Турция, Египет и Иран.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин рассказал, что если в прошлом году производители сдавали зерно трейдерам по 18 руб. за 1 кг, то сегодня реализация продукции за 13-14 руб. является удачей. В основном, по его словам, приходится продавать дешевле.

«Когда вводились пошлины на зерно, нам говорили, что это вернется производителю в виде субсидий. Фактически возвращается ничтожный процент. Мы предлагаем увеличить интервенционные закупки, снять ограничения на вывоз зерна за рубеж, отменить пошлины и в итоге обеспечить достойные цены не только для трейдеров, но и для производителей, чтобы цена продовольственной пшеницы четвертого класса была хотя бы 15 руб. за 1 кг», — резюмировал господин Шипулин.

Михаил Волкодав, Краснодар

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