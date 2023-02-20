В Красной Поляне лавина оставила жителей нескольких улиц без воды и газа

Аварийные службы города Сочи ликвидируют последствия лавины, которая сошла в районе санно-бобслейной трассы горной Олимпийской деревни и повредила объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Обильный снегопад, который не прекращается в горах уже несколько дней, вызвал сход лавины в Красной Поляне, в районе горной Олимпийской деревни. Лавина сошла по специальному отводу, предназначенному для селей, однако при этом было повреждено ограждение санно-бобслейной трассы, пострадавших нет.

На нескольких улицах поселка Красная Поляна отключены вода и газ, электроснабжение работает без перебоев. Для жителей улиц, где прекращено водоснабжение, «Водоканал Сочи» организовал подвоз воды в автоцистернах.

Анна Перова, Краснодар