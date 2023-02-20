Фото дня: 20 февраля

Автомобильная парковка на Мальте, «Битва апельсинов» в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Флориана, Мальта. Автомобили на парковке Фото: Reuters / Darrin Zammit Lupi Ивреа, Италия. Участник фестиваля «Битва апельсинов» Фото: Reuters / Massimo Pinca Иерусалим. Израильтяне протестуют против планов правительства по пересмотру судебной системы Фото: Ohad Zwigenberg / AP Сринагар. Кашмирские мусульмане на празднике Мехрадж-у-Алам Фото: Dar Yasin / AP Дортмунд, Германия. Вратарь Оливер Кристенсен перед началом футбольного матча немецкой Бундеслиги Фото: Martin Meissner / AP Оруро, Боливия. Танцоры на карнавальном параде Фото: Reuters / Claudia Morales Мумбаи, Индия. Строительство моста Фото: Rafiq Maqbool / AP Следующая фотография 1 / 7 Флориана, Мальта. Автомобили на парковке Фото: Reuters / Darrin Zammit Lupi Ивреа, Италия. Участник фестиваля «Битва апельсинов» Фото: Reuters / Massimo Pinca Иерусалим. Израильтяне протестуют против планов правительства по пересмотру судебной системы Фото: Ohad Zwigenberg / AP Сринагар. Кашмирские мусульмане на празднике Мехрадж-у-Алам Фото: Dar Yasin / AP Дортмунд, Германия. Вратарь Оливер Кристенсен перед началом футбольного матча немецкой Бундеслиги Фото: Martin Meissner / AP Оруро, Боливия. Танцоры на карнавальном параде Фото: Reuters / Claudia Morales Мумбаи, Индия. Строительство моста Фото: Rafiq Maqbool / AP