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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 20 февраля

Яркие кадры понедельника

Автомобильная парковка на Мальте, «Битва апельсинов» в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Флориана, Мальта. Автомобили на парковке

Флориана, Мальта. Автомобили на парковке

Фото: Reuters / Darrin Zammit Lupi

Ивреа, Италия. Участник фестиваля «Битва апельсинов»

Ивреа, Италия. Участник фестиваля «Битва апельсинов»

Фото: Reuters / Massimo Pinca

Иерусалим. Израильтяне протестуют против планов правительства по пересмотру судебной системы

Иерусалим. Израильтяне протестуют против планов правительства по пересмотру судебной системы

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Сринагар. Кашмирские мусульмане на празднике Мехрадж-у-Алам

Сринагар. Кашмирские мусульмане на празднике Мехрадж-у-Алам

Фото: Dar Yasin / AP

Дортмунд, Германия. Вратарь Оливер Кристенсен перед началом футбольного матча немецкой Бундеслиги

Дортмунд, Германия. Вратарь Оливер Кристенсен перед началом футбольного матча немецкой Бундеслиги

Фото: Martin Meissner / AP

Оруро, Боливия. Танцоры на карнавальном параде

Оруро, Боливия. Танцоры на карнавальном параде

Фото: Reuters / Claudia Morales

Мумбаи, Индия. Строительство моста

Мумбаи, Индия. Строительство моста

Фото: Rafiq Maqbool / AP

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Флориана, Мальта. Автомобили на парковке

Фото: Reuters / Darrin Zammit Lupi

Ивреа, Италия. Участник фестиваля «Битва апельсинов»

Фото: Reuters / Massimo Pinca

Иерусалим. Израильтяне протестуют против планов правительства по пересмотру судебной системы

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Сринагар. Кашмирские мусульмане на празднике Мехрадж-у-Алам

Фото: Dar Yasin / AP

Дортмунд, Германия. Вратарь Оливер Кристенсен перед началом футбольного матча немецкой Бундеслиги

Фото: Martin Meissner / AP

Оруро, Боливия. Танцоры на карнавальном параде

Фото: Reuters / Claudia Morales

Мумбаи, Индия. Строительство моста

Фото: Rafiq Maqbool / AP

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