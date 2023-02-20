Рельсы завели в суд

В Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу о хищении свыше 150 млн руб. при строительстве инфраструктуры новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП), которое велось за счет областного бюджета. Обвиняемым по делу проходил бывший глава фирмы-подрядчика «Сибрегионстрой» Юрий Белорыбец, который, по версии следствия, завышал объемы проделанных работ и использовал материалы более низкого качества, чем было предусмотрено проектом. По статье УК о мошенничестве бизнесмену назначили шесть с половиной лет заключения и штраф в размере 500 тыс. руб. Почти половину этого срока предприниматель провел в заключении: сначала в тюрьме Германии, ожидая экстрадиции на Родину, затем — в СИЗО Новосибирска. Свою вину он не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В Железнодорожном суде Новосибирска завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего главы компании «Сибрегионстрой» Юрия Белорыбца.

В 2016 году правоохранители выявили махинации с бюджетными средствами, выделенными на строительство транспортной инфраструктуры ПЛП. По материалам ФСБ управление Следственного комитета РФ в Сибирском федеральном округе возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). В качестве обвиняемого по нему привлекли Юрия Белорыбца — директора компании «Сибрегионстрой», выступавшей подрядчиком строительства части инфраструктуры ПЛП, включая подъездные железнодорожные пути протяженностью около 7 км.

Как указывается в деле, фирма с июля 2008-го по сентябрь 2012 года представила для оплаты документы с завышенными объемами и стоимостью выполненных работ. Кроме того, считают следователи, при строительстве использовались материалы более низкого качества, чем было предусмотрено проектом. Например, песок был частично заменен на суглинки, которые добыли рядом с местом строительства. Ущерб следствие оценило почти в 153 млн руб.

В 2016 году в рамках дела о хищении при возведении инфраструктуры ПЛП следователи провели обыски в квартирах бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко (в 2014 году он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента) и его родных: в период предполагаемых хищений сын экс-губернатора Дмитрий Юрченко возглавлял департамент перспективного развития промпарка (он проходил по делу свидетелем).

Юрий Белорыбец скрылся от следствия. В 2016 году суд вынес постановление о его заочном аресте, предпринимателя объявили в розыск по линии Интерпола. В декабре 2017 года бизнесмена задержали в аэропорту Франкфурта-на-Майне после прилета из Турции. Генпрокуратура РФ инициировала его экстрадицию, которая растянулась почти на год. В октябре 2018 года предпринимателя выдали российским властям и поместили в СИЗО Новосибирска, где он провел около двух лет. В последующем обвиняемого перевели сначала под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Весной 2021 года по делу начался судебный процесс, который затянулся почти на два года. В прениях сторон гособвинение запросило для бизнесмена семь лет лишения свободы и штраф в размере 700 тыс. руб. Защитники настаивали на оправдательном приговоре.

Адвокат Валерий Кухаренко заявил „Ъ-Сибирь“, что считает выдвинутые против его подзащитного обвинения необоснованными. По его словам, насыпь для железнодорожного полотна была выполнена качественно и в соответствии с проектом, за почти 15 лет эксплуатации подъездных путей никаких нареканий к ним не возникло. Кроме того, отметил защитник, космические снимки рельефа местности опровергают версию следствия о том, что рядом с местом стройки разрабатывался карьер по добыче суглинков, которые якобы использовались вместо песка для возведения железнодорожной насыпи. Адвокат также считает, что выводы строительно-технической экспертизы были подогнаны под расчеты следствия о размере ущерба. Защитник не исключает, что в уголовном деле есть политический контекст. По словам адвоката, доверитель рассказывал ему, что якобы получал от следователей предложения дать показания на экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, но отклонил их.

В понедельник Юрию Белорыбцу вынесли приговор. Председательствующая в процессе судья Юлия Носова назначила предпринимателю шесть с половиной лет в колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. руб. и обязала взыскать в пользу Новосибирской области почти 153 млн руб. После оглашения приговора предпринимателя взяли под стажу. Его адвокат Валерий Кухаренко заявил, что обжалует судебное решение.

Константин Воронов