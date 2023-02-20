Молл да маленько

Новосибирский девелопер Александр Бойко планирует построить в Новосибирске конгресс-центр площадью около 25 тыс. кв. м. Предварительно он оценивает инвестиции в 5–6 млрд руб. Площадкой нового для Новосибирска объекта станет территория ТРЦ «Сибирский молл», право на покупку которой за 3,7 млрд руб. господин Бойко получил по итогам аукциона. Эксперты соглашаются, что покупка земельного участка площадью 11,5 га вблизи центра города по такой цене — действительно выгодное приобретение, но сомневаются, что экономическая ситуация сейчас благоприятна для строительства конгресс-центра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирский девелопер Александр Бойко оценил инвестиции в строительство конгресс-центра в 5–6 млрд руб­лей

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Новосибирский девелопер Александр Бойко оценил инвестиции в строительство конгресс-центра в 5–6 млрд руб­лей

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Основатель холдинга «ТС групп», известный новосибирский девелопер Александр Бойко рассказал „Ъ-Сибирь“ о планах по развитию площадки ТРЦ «Сибирский молл» и БЦ «Новая высота», право на покупку которой за 3,7 млрд руб. он получил по итогам аукциона. Бизнесмен сообщил, что основную ценность в этом активе для него представляет земельный участок общей площадью более 11,5 га, из которых около 6 га свободны и, по его мнению, эксплуатируются неэффективно. Менять концепцию торгового и бизнес-центров их новый владелец не будет, а на свободной территории планирует построить первый в Новосибирске конгресс-центр. Затраты в создание объекта площадью около 25 тыс. кв. м, он предварительно оценивает в 5–6 млрд руб. «Мы с 2014 года ищем площадку под конгресс-центр. Из туристической индустрии это единственное и последнее, чего не хватает Новосибирску. У нас патовая ситуация: с одной стороны — избыток гостиничных номеров при среднетекущем положении дел, с другой — жуткий дефицит в ситуации, когда мы хотим организовать в городе что-то серьезное и большое»,— сказал он. В качестве примеров таких мероприятий господин Бойко привел Госсовет, «Транссибирский арт-фестиваль» и «Дискотеку 80-х». Реализация проекта, по его словам, может занять около семи лет.

О том, что принадлежащее семье господина Бойко ЗАО «Глобус» признано победителем аукциона по продаже непрофильных активов ВЭБ.РФ — торгово-развлекательного центра «Сибирский молл» и бизнес-центра «Новая высота» — стало известно на прошлой неделе. Новые активы компания получит по начальной цене торгов. Второй заявившийся на аукцион участник — ООО «Сибирская высота» — не сделал ни одного ценового предложения.

«Глобус» управляет в Новосибирске гостиницей Grand Autograph Hotel (до июля 2022 года входила в сеть Marriott International). Компанией, по данным «СПАРК-Интерфакс», в равных долях владеют супруги Александр Бойко и Маргарита Риттер. Им принадлежит новосибирский холдинг «ТС групп», в который входят бизнес-центр «Гринвич», гостиница Ramada, фитнес-центр Grand Arena, ресторан «Мед» и другие активы. ООО «Сибирская высота», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в августе 2022 года. Владельцами компании являются предприниматели Алексей Онищенко и Александр Матросов. Им также принадлежат доли в ООО «Универмаг Октябрьский» и управляющих компаниях бизнес-центров «Кронос», «На Вокзальной» и других.

Непрофильные «Сибирский молл» и «Новую высоту», находящиеся под управлением ООО «Торговый квартал — Новосибирск», ВЭБ.РФ выставил на продажу единым лотом в конце 2022 года. Торговый центр общей площадью 64,5 тыс. кв. м и расположенный рядом бизнес-центр класса B+ (33,6 тыс. кв. м) были построены в 2008 году на средства банка «Глобэкс». В том же году ВЭБ приобрел их у «Глобэкса» в ходе его санации. Сейчас площади ТРЦ арендуют 120 магазинов, среди якорных — «Ашан», «М.Видео», «Спортмастер», DNS, мультимедийный центр «Киносити».

По данным компании Focus Technologies, показатель Mall Index, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, по итогам 2022 года в Сибири примерно на 11% ниже 2021 года и на 19% меньше, чем в 2019 году. ТРЦ «Сибирский молл», по мнению господина Бойко, «оказался очень удачным и жизнестойким»: «В отличие от всех остальных ТЦ, где ушел ряд арендаторов, он оказался внутри районной застройки и неплохо себя чувствует. У меня ощущение такое, что он там может жить и пять, и 20 лет»,— считает девелопер.

Управляющий партнера DSO Consulting Сергей Дьячков согласен с логикой покупки объекта с прицелом на дальнейшее использование земельного участка: «Землю Александр Бойко купил относительно дешево. Причем это же почти центр города». В то же время в успешности реализации проекта строительства конгресс-центра господин Дьячков сомневается. «С учетом экономической ситуации проект является спорным. Экономического роста нет, а Александр Бойко, очевидно, думает, что он когда-то будет. Дожить бы до той поры»,— пояснил свою позицию эксперт. Он отметил, что, если бы господин Бойко решил строить на этом участке жилые дома, они окупились бы в перспективе трех-пяти лет, но доход был бы разовым, а не постоянным, как в случае с коммерческой недвижимостью, такой как конгресс-центр. Окупаемость последнего, по словам господина Дьячкова, может превысить 10 лет.

Дарья Решетникова