На сохранение «Порогов» дали год

Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области добился в суде понуждения администрации Саткинского района выполнить обязательства по ремонту и консервации исторической Порожской гидроэлектростанции. Работы по сохранению памятника необходимо провести в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в силу. Ответчик возражал против иска, указывая на нереальность сроков из-за значительных финансовых затрат. Проблема сохранения исторической ГЭС, которая находится в аварийном состоянии и недоступна для туристов, обсуждается в Челябинской области из года в год, но найти финансирование для консервации и реставрации памятника пока не удается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порожская гидроэлектростанция была построена более 110 лет назад

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ Порожская гидроэлектростанция была построена более 110 лет назад

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск государственного комитета охраны памятников истории и культуры региона и обязал администрацию Саткинского района провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс “Пороги”». Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Госкомитет направил иск в суд в марте 2022 года. Ведомство просило обязать администрацию Саткинского района устранить нарушения требований федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ» в отношении комплекса «Пороги» и провести работы по консервации элементов ансамбля: плотина, здание и оборудование электростанции, плавильный цех, открытая монорельсовая эстакада, здание каменных сараев, химлаборатория в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В материалах дела говорится, что еще в 2017 году госкомитет выявил нарушения федерального закона и «неудовлетворительное» техническое состояние объекта культурного наследия. Специалисты зафиксировали затопление помещений цокольного этажа зданий электростанции и плавильного цеха, трещины на стенах во всех зданиях ансамбля, частичное разрушение каменной кладки и кровли, аварийное состояние перекрытий машинного зала, отсутствие окон и дверей и множество других нарушений. По итогам проверки госкомитет в мае 2017 года направил собственнику объекта — администрации Саткинского района предписание об устранении нарушений в течение 3,5 лет — до 31 декабря 2020 года. Однако власти муниципалитета его не исполнили. Ненадлежащее содержание памятника сотрудники госкомитета зафиксировали еще раз в июне 2021 года, а в июне 2022 года вынесли администрации предостережение о недопустимости нарушения закона. В сентябре прошлого года доступ на территорию комплекса для граждан был полностью закрыт.

Ответчик возражал против иска, хотя и не отрицал обязанности по сохранению Порожской ГЭС. Администрация указала на нереальность проведения необходимых мероприятий в течение 12 месяцев «из-за значительных финансовых затрат».

Также власти района посчитали, что госкомитет должен был указать конкретный перечень работ. В материалах дела говорится, что в мае 2022 года администрация обращалась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой рассмотреть возможность финансирования проекта музеефикации комплекса «Пороги» общей стоимостью 104,33 млн руб. Это обращение было принято в работу. Ответчик указал, что Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области готовит мастер-план развития туристической территории бассейна реки Ай, в границы которого входят «Пороги», а волонтеры убирают мусор на территории комплекса. Также чиновники приобщили к делу два муниципальных контракта, заключенных в ноябре 2022 года: один — на текущий ремонт лестницы и смотровой площадки, второй — на выполнение работ по расчистке и герметизации водоприемного колодца.

Суд отклонил доводы ответчика о том, что истец должен конкретизировать перечень и объем работы, поскольку это можно установить только по результатам научно-исследовательских и проектных мероприятий, обеспечить которые обязан собственник. «Суд установил, что по состоянию на дату заседания ответчиком никаких мероприятий, направленных на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями федерального закона №73-ФЗ, проведено не было, объект в течение длительного времени находится в ненадлежащем состоянии, его состояние продолжает ухудшаться, что привело к необходимости запрета доступа граждан к нему. Перечисленное свидетельствует о ненадлежащем содержании ответчиком объекта культурного наследия, несмотря на необходимость исполнения своих обязательств по сохранению памятника»,— говорится в решении суда.

Получить комментарий по этому делу у администрации Саткинского района не удалось: на момент подготовки материала на запрос «Ъ-Южный Урал» в муниципалитете не ответили.

Порожская гидроэлектростанция на реке Большая Сатка была запущена в 1910 году вместе с электроферросплавным заводом. В 1996 году объект включили в Единый государственный реестр памятников истории и культуры. ГЭС была одной из старейших непрерывно действующих в России до сентября 2017 года, когда ее работу остановили. В соответствии с охранным обязательством от 10 августа 2017 года владелец объекта культурного наследия обязан обеспечивать финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности памятника и сохранения предмета охраны.

Кроме госкомитета охраны памятников неудовлетворительное состояние комплекса «Пороги» фиксировала прокуратура. В 2018 и 2019 годах глава Саткинского района Александр Глазков получал представления надзорного ведомства с требованием защитить комплекс от разрушения. Руководство муниципалитета неоднократно заявляло, что в местном бюджете денег на ремонт и консервацию объекта нет, и пыталось найти инвесторов. В 2018 году глава района говорил, что необходимо не менее 300 млн руб.

В марте 2020 года глава региона Алексей Текслер поручал подчиненным вместе с Минэнерго «найти возможность» сохранить ГЭС. В феврале 2021 года проблему обсуждали на круглом столе в госкомитете охраны памятников, но никаких реальных действий не последовало. В июне 2022 года Агентство международного сотрудничества Челябинской области сообщило, что проект реконструкции здания электростанции, разработанный Саткинским краеведческим музеем, получил грант фонда Владимира Потанина в размере 5 млн руб. На средства гранта планируется провести инженерно-технические исследования конструктивных элементов помещений, в том числе подземных, заменить напольное покрытие и восстановить оконные блоки.

В министерстве культуры и правительстве Челябинской области на запросы по поводу судьбы комплекса «Пороги» на момент подготовки материала не ответили.

Юлия Гарипова