Maersk продала склады в Новороссийске и Петербурге

Один из крупнейших грузовых перевозчиков мира —– датская компания AP Moller-Maersk (Maersk) — заключила соглашение о продаже своих логистических площадок в Новороссийске и Санкт-Петербурге кипрской компании IG Finance Development Limited. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на официальном сайте 20 февраля.

«Мы рады, что нашли нового владельца двух наших логистических площадок в России и тем самым реализуем свое решение продать все наши активы в стране»,— отметил главный коммерческий директор Maersk Карстен Килдал.

Управлять складскими комплексами будет импортер продуктов питания Arosa, с которым после приобретения объектов заключил соглашение IG Finance Development Limited.

Площадь склада в Новороссийске составляет 28,7 тыс. кв. м с вместимостью 1,5 тыс. контейнеров (TEU). Площадка специализируется на обработке коммерческих грузов, таких как зерно, из железнодорожных вагонов в морские контейнеры. Площадь склада охлажденной и замороженной продукции в Санкт-Петербурге составляет 23,5 тыс. кв. м.

В сообщении Maersk отмечено, что сделка получила необходимые разрешения регулирующих органов в ЕС и России и вступила в силу 17 февраля.

Maersk приняла решение об уходе из России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Наталья Решетняк

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