Банк России выдаст универсальную лицензию банку «Точка»

Банк России принял решение о государственной регистрации екатеринбургского банка «Точка», говорится в сообщении пресс-службы Банка России. ООО «Банк Точка» будет выдана лицензия на проведение операций с рублями и иностранной валютой (банк также сможет привлекать во вклады средства физлиц) и на банковские операции с драгоценными металлами. Лицензию выдадут после того, как будет оплачен уставной капитал ООО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основным направлением работы банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов малому и среднему бизнесу (МСБ). Как рассказали в пресс-службе «Точки», в первой половине года банк сможет открывать новые счета на своей лицензии. У клиентов, которые обслуживались в «Открытии», номера счетов останутся прежними, БИК и корсчет поменяются на реквизиты ООО «Банк Точка». Клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами.

«Точка» была создана в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». Технологии и персонал перешли из ОАО «Банк24.ру», которое ЦБ лишил лицензии. Компания оказывает услуги по регистрации компаний, открытию счетов, организации банковского обслуживания и т. п. Работает с банком «ФК Открытие» и Киви-банком. 90% акций принадлежит банку непрофильных активов «Траст». Согласно отчетности компании по РСБУ, в 2021 году ее выручка составила 12,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд руб. В марте 2022 года пост президента «Точки» покинул сооснователь банка Борис Дьяконов.

«Лицензия позволит нам целиком контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать свою линейку продуктов»,— пояснил CEO «Точки» Андрей Завадских.

Подробнее об этом в материале — «Лицензия и "Точка"».

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