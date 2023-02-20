Уголовное дело бывшего вице-губернатора Томской области передано в суд

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Томской области Евгения Паршуто, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы, направлено в суд.

Также в рамках этого дела завершено расследование в отношении еще дух фигурантов - главы Томского района, который подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и заместителя начальника управления территориального развития администрации Томского района, последнюю обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Двое из обвиняемых содержатся под стражей, третьей обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Евгений Паршуто был задержан в октябре 2022 года. По предварительным данным следствия, контракт на возведение здания Корниловской средней общеобразовательной школы был заключен между администрацией Томского района и ООО «Спецмонтажстрой» в декабре 2019 года на сумму около 325 млн руб. Привлеченное для строительного контроля ООО «Строительная лаборатория» в 2020 году выявило множество отклонений от проекта и направило в «Спецстроймонтаж» больше 20 предписаний об устранении нарушений. Однако, по данным СКР, подрядчик их не устранил: «В результате выполненные им работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании».

Правоохранители считают, что Евгений Паршуто знал о выявленных нарушениях, но дал начальнику госинспекции строительного надзора указание вернуть документы проверки, препятствующие оплате выполненных работ, а главе департамента строительства и архитектуры Томской области поручил подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией». Кроме того, по версии СКР, именно по указанию Евгения Паршуто замглавы района, несмотря на нарушения, принял и оплатил подрядчику работы на 14 млн руб. — в эту сумму оценен имущественный ущерб, причиненный бюджету района.

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Лолита Белова