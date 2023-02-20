Уголовное дело возбуждено по факту падения вертолета в Кузбассе

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета АС-350 Еврокоптер в районе горы Топхан в Кемеровской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту вертолета находилось шесть пассажиров. По предварительным данным в результате авиационного происшествия один человек погиб.

На место жесткой посадки вертолета выехали следователи и криминалисты СКР.

О падении вертолета в горах Кузбасса стало известно сегодня 20 февраля. По данным правоохранителей, борт принадлежит красноярской авиакомпании «АэроГео». Парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 40 единиц авиационной техники, включающий в себя вертолеты и самолеты различных типов: Ми-8Т, Ми-8МТВ-1, Eurocopter EC-120B, Eurocopter AS 350B3, Robinson R-44, Cessna 208B Grand Caravan, Cessna T206H, Pilatus PC 12/47

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Лолита Белова