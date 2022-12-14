ВГОК ограничил потребление электроэнергии из-за долгов в 240 млн рублей

Долги Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК, Нижний Тагил, Свердловская область) за электроэнергию достигли 240 млн руб., из-за чего предприятие было вынуждено ограничить потребление до уровня аварийной брони. Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

«Работа на предприятии продолжает, на шахте присутствуют люди. ВГОК — важное для Нижнего Тагила предприятие, без которого городу будет непросто. Понимаем, что такой объем задолженности во многом связан с экономической ситуацией в стране, поэтому пока к компании применять жесткие санкции не будем», — пояснил он.

Напомним, ВГОК уже несколько лет является одним из крупнейших должников «ЭнергосбыТ Плюс». В 2018 году энергетики ограничили подачу электроэнергии на Высокогорском ГОКе из-за долгов предприятия за энергоресурсы 166 млн руб. За 2021 год просроченную задолженность предприятия удалось снизить на 353,5 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте