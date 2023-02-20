Вертолет Eurocopter совершил аварийную посадку в Кузбассе, один человек погиб

В Кузбассе в районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку вертолет AS350 B3, сообщили «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, полет выполняла авиакомпания «Аэрогео», на сайте которой говорится о выполнении коммерческих и туристических авиационных услуг. «Состояние экипажа и пассажиров вертолета AS350 B3 уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По факту авиапроисшествия транспортная прокуратура начала проверку. Ранее в СМИ сообщалось, на на борту могли находиться 10 человек. один из которых при жесткой посадке погиб, один - пострадал.

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Анна Егорова