Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:28

Вертолет Eurocopter совершил аварийную посадку в Кузбассе, один человек погиб

В Кузбассе в районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку вертолет AS350 B3, сообщили «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, полет выполняла авиакомпания «Аэрогео», на сайте которой говорится о выполнении коммерческих и туристических авиационных услуг. «Состояние экипажа и пассажиров вертолета AS350 B3 уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия»,– говорится в сообщении.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По факту авиапроисшествия транспортная прокуратура начала проверку. Ранее в СМИ сообщалось, на на борту могли находиться 10 человек. один из которых при жесткой посадке погиб, один - пострадал.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...