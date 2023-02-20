Прокуратура продолжает оспаривать законность приобретения краем Товарного двора

Прокуратура Пермского края подала в Арбитражный суд Уральского округа кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о законности приобретения властями Прикамья территории Товарного двора у ОАО «РЖД» и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, который оставил это решение в силе. По информации в картотеке суда, жалоба принята к производству, ее рассмотрение назначено на 16 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состоянии судебного спора прокуратура Пермского края, ОАО «РЖД» и региональное КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» находятся с лета 2020 года. Тогда надзорный орган обратился с иском о признании ничтожным договора от 29 ноября 2018 года, по которому КГБУ приобрело 18 объектов недвижимости на территории так называемого Товарного двора, а также право аренды земельных участков площадью около 14 га. Там планируется построить новый транспортно-пересадочный узел, спортивную арену и провести часть улицы Строителей. Цена сделки, со ссылкой на заключение экспертов, была определена в 798,7 млн руб. Прокуратура посчитала, что реальная цена сделки составляет чуть больше 387 млн руб. Она потребовала признать договор ничтожным и применить последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции. Надзорный орган указывал также, что регион мог применить процедуру изъятия земель для госнужд, поэтому выбранный способ получения имущества незаконен.

В 2021 году суд Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении требований отказал. Это решение устояло в апелляции, но Арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение. Первая инстанция и апелляция вновь отказали в удовлетворении требований прокуратуры, признав приобретение Товарного двора законной сделкой.