Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:37

Прокуратура продолжает оспаривать законность приобретения краем Товарного двора

Прокуратура Пермского края подала в Арбитражный суд Уральского округа кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о законности приобретения властями Прикамья территории Товарного двора у ОАО «РЖД» и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, который оставил это решение в силе. По информации в картотеке суда, жалоба принята к производству, ее рассмотрение назначено на 16 марта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состоянии судебного спора прокуратура Пермского края, ОАО «РЖД» и региональное КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» находятся с лета 2020 года. Тогда надзорный орган обратился с иском о признании ничтожным договора от 29 ноября 2018 года, по которому КГБУ приобрело 18 объектов недвижимости на территории так называемого Товарного двора, а также право аренды земельных участков площадью около 14 га. Там планируется построить новый транспортно-пересадочный узел, спортивную арену и провести часть улицы Строителей. Цена сделки, со ссылкой на заключение экспертов, была определена в 798,7 млн руб. Прокуратура посчитала, что реальная цена сделки составляет чуть больше 387 млн руб. Она потребовала признать договор ничтожным и применить последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции. Надзорный орган указывал также, что регион мог применить процедуру изъятия земель для госнужд, поэтому выбранный способ получения имущества незаконен.

В 2021 году суд Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении требований отказал. Это решение устояло в апелляции, но Арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение. Первая инстанция и апелляция вновь отказали в удовлетворении требований прокуратуры, признав приобретение Товарного двора законной сделкой.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...