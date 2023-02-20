ФАС признала ТНТ нарушителем из-за громкости рекламных роликов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала телеканал ТНТ виновным в нарушении законодательства о рекламе. Причиной для разбирательства ФАС стал уровень громкости рекламных роликов, транслируемых телеканалом.

«В эфире телеканала ТНТ уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. В связи с этим комиссия антимонопольной службы признала компанию "ТНТ-телесеть" виновной в нарушении рекламного законодательства»,— говорится в пресс-релизе регулятора.

ТНТ предписано исправить нарушение в течение 30 дней. Иначе ему будет назначен штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Согласно федеральному закону «О рекламе», при трансляции рекламы уровень громкости ее звука не должен превышать средний уровень громкости телепрограммы, которую прерывает рекламное сообщение.

Андрей Сапожников