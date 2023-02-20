В Ярославле штрафы за сосульки на нежилых зданиях хотят увеличить в несколько раз

В Ярославской области планируется в несколько раз увеличить штрафы за нарушение требований по очистке зданий (за исключением жилых домов) от снега, наледи и ледяных образований. Максимальный штраф для юридических лиц вырастет в пять раз. Законопроект об этом внес в Ярославскую областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В настоящее время штраф для физических лиц составляет от 500 руб. до 2 тыс. руб., для должностных лиц – от 2 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Новая редакция закона предусматривает ответственность в виде штрафа для физлиц от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 250 тыс. руб.

Кроме того, вводится новый штраф — за нарушение требований по вывозу снега, наледи и ледяных образований, сброшенных с фасадов нежилых домов. Максимальный штраф за это для юридических лиц составит 150 тыс. руб.

Антон Голицын