Мэрия возьмет в лизинг три иномарки для перевозки сотрудников за 12,3 млн рублей

Администрация Перми объявила аукцион на оказание услуг по лизингу легковых автомобилей. По информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми». Начальная цена контракта составляет 12,3 млн руб. К аукционной документации приложено разрешение Министерства промышленности и торговли РФ на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. Из него следует, что МКУ планирует взять в лизинг для своих нужд три южнокорейских автомобиля Hyundai Sonata стоимостью 2,7 млн руб. каждый. В техническом задании указано, что срок лизинга составит 31 месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе мэрии пояснили, что машины необходимы для перевозки сотрудников администрации.

До 1 марта будет идти прием заявок на участие в аукционе, подвести его итоги планируется 3 марта.