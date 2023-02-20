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Коммерсантъ FM
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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

Южная Корея и Япония зафиксировали несколько пусков баллистических ракет со стороны КНДР. Все они упали в воду. Накануне, 19 февраля, Южная Корея и Япония проводили совместные учения с США на фоне запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Южнокорейские военные сообщили о запуске одной ракеты в сторону Японского моря 20 февраля, передает агентство «Ренхап». Пока они анализируют характеристики полета. Японская береговая охрана выпустила три объявления о запуске ракет, передает телеканал NHK.

КНДР произвела три ракетных пуска с начала года. 18 февраля она запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По оценке Пхеньяна, она пролетела 989 км за 67 минут и упала в море, максимальная высота полета составила 5,77 тыс. км. В 2022 году КНДР произвела 37 пусков ракет.

Леонид Уварчев

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