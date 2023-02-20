Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за запуска ракет КНДР

Японские власти обратились к Совету Безопасности ООН для проведения экстренного заседания насчет запуска ракет со стороны КНДР. Сегодня, 20 февраля, были запущены две баллистические ракеты, 18 февраля — одна межконтинентальная баллистическая ракета.

«Вслед за пуском ракеты межконтинентального класса позавчера теперь пуск баллистических ракет, поэтому мы запросили внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Необходимо продолжить сбор информации, сохранять бдительность и углублять взаимодействие с США и Южной Кореей»,— сказал премьер Японии Фумио Кисида (цитата по NHK).

Северная Корея подтвердила проведение учений с использованием реактивных систем залпового огня. Высота полета первой ракеты составила 100 км, дальность — 400 км, второй — 50 и 350 км соответственно. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет. Сеул ввел санкции против четырех физических лиц и пяти учреждений, которые, как считает Южная Корея, причастны к программам разработки ядерного оружия и ракет и которые помогают стране в обходе санкций.

Леонид Уварчев