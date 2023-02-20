Цифровые активы застряли на низком старте

Альфа-банк совершил тестовое размещение цифровых финансовых активов (ЦФА), которое стало первым для кредитных организаций выпуском, обеспеченным только денежными правами. Другие участники рынка также планируют новые эмиссии. Но эксперты сохраняют скептическое отношение к сегменту, называя ЦФА неудачным экспериментом, в который никогда не придет достаточное количество игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Альфа-банк провел для пилотной группы частных инвесторов пробную эмиссию цифровых финансовых активов на 10 млн руб. под 10% годовых на 30 дней. Эмитентом выступил сам банк. Работать с платформой и проводить трансакции можно через мобильное приложение «А-Токен». Открыть доступ к платформе широкому кругу инвесторов планируется во втором квартале. Сам Альфа-банк вошел в реестр операторов информационных систем (ИС) всего лишь две недели назад.

Закон о ЦФА вступил в силу с января 2021 года. Банк России ведет реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск ЦФА, а также реестр операторов их обмена. В первый список включены платформа Atomyze (одним из инвесторов выступает холдинг «Интеррос»), Сбербанк, «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга») и Альфа-банк. На рассмотрении в ЦБ находятся еще шесть ходатайств на включение в реестр операторов.

К настоящему моменту Atomyze совершил одиннадцать выпусков ЦФА, Сбербанк — девять, «Лайтхаус» — четыре, для Альфа-банка текущий выпуск будет первым. Единственный выпуск Сбербанка, где он выступает эмитентом, обеспечен золотом. Таким образом, выпуск Альфа-банка стал первым банковским ЦФА, обеспеченным чисто денежными правами, без участия каких-либо активов. По сути, речь идет о форме беззалогового привлечения средств.

Вторичное обращение этого выпуска возможно с 22 февраля внутри оператора ИС между пользователями согласно правилам Альфа-банка. «Данная сделка не носит рыночный характер с точки зрения объемов, ставки и срока, мы проверяем клиентский опыт»,— пояснили в Альфа-банке. Поэтому, уточнили там, отсутствует, например, связь ставки с таковой по облигациям (ставка по ЦФА выше, чем по облигациям Альфа-банка). «Отклик клиентов на новые инвестиционные возможности через ЦФА сильно превышает ожидания, поэтому мы будем продолжать работу над новыми продуктами и вести диалог с регулятором и участниками рынка по совершенствованию законодательной базы»,— отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.

Гендиректор «Атомайз» Екатерина Фроловичева сообщила, что компания планирует выпуски в формате денежного требования, но привязанные к разнообразным активам, от драгоценных камней до кредитных портфелей. Гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди подчеркнул, что специфика продуктов площадки — в фокусе на работе с крупным бизнесом: «Сейчас обсуждаются проекты решений о выпуске ЦФА, которые позволят бизнесу разместить свободную рублевую ликвидность с доходностью выше текущих предложений на рынке банковских депозитов». В Сбербанке “Ъ” не ответили.

Текущее размещение Альфа-банка, как и весь сегмент в целом, стоит рассматривать как инструмент для очень закрытого круга лиц, считает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. «До сих пор вся индустрия ЦФА находится на стадии тестирования и пробы, несмотря на то что профильный закон в стране действует уже больше трех лет»,— подчеркивает эксперт. Как такового рынка ЦФА до сих пор не существует: не улажены вопросы, касающиеся налогообложения, нет необходимой ликвидности и инфраструктуры для доступа к ЦФА у широкого круга лиц, иностранным инвесторам и вовсе закрыт путь на рынок, добавил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Объемы торгов «смехотворны, это тестовые запуски для проверки технической готовности», соглашается сооснователь 0Xprocessing Никита Вассев. Тестовые сделки, по его мнению, сменятся на реальные рыночные торги, только когда появится достаточная ликвидность. А это, в свою очередь, произойдет, если в ЦФА «потекут деньги» и участников станет больше, полагает эксперт. Но ряд экспертов считают и это слишком большим допущением. «Реального спроса на токенизированные ценные бумаги не ожидается по причине как их ненужности, так и отсутствия значительной выгоды или удобства относительно уже существующих инструментов,— уверен СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин.— Это неудачный эксперимент и попытка создать альтернативу цифровым валютам, который нужно просто закрыть».

Ксения Куликова