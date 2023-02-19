Глава СКР поручил проверить информацию о подростках-вымогателях в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Виталию Зарипову провести проверку информации о группе подростков в Калининском районе Новосибирска, которые якобы вымогают деньги у школьников, запугивают и избивают их.

Региональному управлению поручено, в частности дать правовую оценку действиям или бездействию органов системы профилактики.

Накануне прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку по публикации в СМИ о группе «ашановских» подростков, пугающих школьников и местных жителей на территории торгового центра, четвертого и пятого микрорайонов. К проверке помимо прокуратуры подключились полиция и другие органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В ГУ МВД по региону сообщили, что 15 февраля в Калининском отделе полиции зарегистрировали четыре заявления родителей по фактам противоправных действий, совершенных в отношении их несовершеннолетних детей.

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Илья Николаев