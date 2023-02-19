Новосибирск возьмет в лизинг 50 единиц спецтехники для уборки улиц на 700 млн рублей

Муниципальное учреждение Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» разместило закупку на приобретение в лизинг 50 единиц специальной техники. Начальная цена контракта – 698,3 млн руб.

Согласно документам закупки, технику исполнитель должен будет поставить в течение 60-90 дней с момента заключения договора. Город получит 12 комбинированных дорожных машин с возможностями для расчистки снега и обработки дорог противогололедными материалами, девять вакуумных подметально-уборочных машин, десять тракторов, три ковшовых погрузчика, четыре снегопогрузчика, один автогрейдер, девять автосамосвалов и два бульдозера.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 6 марта, подвести итоги планируется 7 марта.

В ноябре 2022 года Центральный райсуд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры города и обязал мэрию приобрести 670 единиц специальной техники для уборки улиц.

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Илья Николаев