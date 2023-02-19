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Коммерсантъ FM
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В России недоступен сайт The Bell

Сайт издания The Bell, объявленного в России СМИ–иностранным агентом, перестал открываться из РФ. Об этом свидетельствуют результаты проверок нескольких сервисов мониторинга работы сайтов, в том числе Reg.ru.

Есть обновление: доступ к сайту The Bell ограничен Роскомнадзором

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Как убедился «Ъ», за пределами России сайт издания продолжает работать. Представители The Bell сбой или возможную блокировку ресурса пока не комментировали.

Минюст объявил The Bell иноагентом 9 декабря 2022 года. Издание было создано в 2017 году бывшим шеф-редактором РБК и экс-главредом сайта «Ведомостей» Елизаветой Осетинской (признана в РФ иноагентом).

Андрей Сапожников

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