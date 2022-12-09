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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентами издание The Bell, журналиста Фишмана и экс-участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов издание The Bell, Михаила Фишмана, журналиста «Дождя» (объявлен иноагентом), а также шесть активистов «Экологического движения 42».

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The Bell

The Bell

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Михаил Фишман

Михаил Фишман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ровшан Аскеров

Ровшан Аскеров

Фото: страница Ровшана Аскерова в соцсети

Ростислав Мурзагулов

Ростислав Мурзагулов

Фото: Коммерсантъ / Максим Андреев

Рубен Апресян

Рубен Апресян

Фото: Институт Философии Российской Академии Наук

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The Bell

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Михаил Фишман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ровшан Аскеров

Фото: страница Ровшана Аскерова в соцсети

Ростислав Мурзагулов

Фото: Коммерсантъ / Максим Андреев

Рубен Апресян

Фото: Институт Философии Российской Академии Наук

Также в реестр иноагентов внесены:

  • Ровшан Аскеров — бывший участник шоу «Что? Где? Когда?»
  • Ростислав Мурзагулов — бывший глава общественной палаты Башкирии;
  • Рубен Апресян — философ.

The Bell создан в 2017 году Елизаветой Осетинской (признана в РФ иноагентом), бывшим шеф-редактором РБК, а также бывшим главредом «Ведомостей» и российской версии Forbes.

Ранее Минюст представил единый реестр иностранных агентов. В него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Минюст объединил иноагентов».

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