Минюст объявил иноагентами издание The Bell, журналиста Фишмана и экс-участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов издание The Bell, Михаила Фишмана, журналиста «Дождя» (объявлен иноагентом), а также шесть активистов «Экологического движения 42».
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Также в реестр иноагентов внесены:
- Ровшан Аскеров — бывший участник шоу «Что? Где? Когда?»
- Ростислав Мурзагулов — бывший глава общественной палаты Башкирии;
- Рубен Апресян — философ.
The Bell создан в 2017 году Елизаветой Осетинской (признана в РФ иноагентом), бывшим шеф-редактором РБК, а также бывшим главредом «Ведомостей» и российской версии Forbes.
Ранее Минюст представил единый реестр иностранных агентов. В него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.
Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Минюст объединил иноагентов».