Минюст объявил иноагентами издание The Bell, журналиста Фишмана и экс-участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов издание The Bell, Михаила Фишмана, журналиста «Дождя» (объявлен иноагентом), а также шесть активистов «Экологического движения 42».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография The Bell Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Михаил Фишман Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Ровшан Аскеров Фото: страница Ровшана Аскерова в соцсети Ростислав Мурзагулов Фото: Коммерсантъ / Максим Андреев Рубен Апресян Фото: Институт Философии Российской Академии Наук Следующая фотография 1 / 5 The Bell Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Михаил Фишман Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Ровшан Аскеров Фото: страница Ровшана Аскерова в соцсети Ростислав Мурзагулов Фото: Коммерсантъ / Максим Андреев Рубен Апресян Фото: Институт Философии Российской Академии Наук

Также в реестр иноагентов внесены:

Ровшан Аскеров — бывший участник шоу «Что? Где? Когда?»

Ростислав Мурзагулов — бывший глава общественной палаты Башкирии;

Рубен Апресян — философ.

The Bell создан в 2017 году Елизаветой Осетинской (признана в РФ иноагентом), бывшим шеф-редактором РБК, а также бывшим главредом «Ведомостей» и российской версии Forbes.

Ранее Минюст представил единый реестр иностранных агентов. В него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Минюст объединил иноагентов».