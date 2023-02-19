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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 20–26 февраля

Важнейшие события предстоящей недели

20 февраля, понедельник

В Брюсселе (Бельгия) на встрече глав МИД ЕС будут представлены новые предложения о поставках оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.

В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная выставка военной техники и вооружений IDEX.

В Великобритании запланирована акция протеста сотрудников скорой помощи, требующих повышения заработной платы.

21 февраля, вторник

В Москве президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

В Москве суд рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении компании «Уралхим» за утечку базы данных сотрудников.

22 февраля, среда

В Стамбуле (Турция) запланирован саммит ЕС, посвященный последствиям украинского конфликта.

В Москве в «Лужниках» состоится митинг-концерт ко Дню защитника Отечества, на котором, как ожидается, выступит президент РФ Владимир Путин.

В Москве запланировано открытие центра психологической помощи для демобилизованных и их семей.

23 февраля, четверг

В Генассамблее ООН запланировано заседание по ситуации на Украине, в котором, как ожидается, примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, а также несколько министров иностранных дел европейских стран.

В Вене (Австрия) стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В Москву прибудет первая после пандемии группа китайских туристов.

24 февраля, пятница

Япония планирует в онлайн-формате провести внеочередной саммит стран G7, приуроченный к первой годовщине с момента начала спецоперации на Украине.

В Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

25 февраля, суббота

В Сенегале и Нигерии состоятся президентские выборы.

26 февраля, воскресенье

В России пройдут последние матчи в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В Абу-Даби на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) может быть утвержден переход Федерации шахмат России под эгиду ACF.

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