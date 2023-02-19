Главные анонсы 20–26 февраля

20 февраля, понедельник
В Брюсселе (Бельгия) на встрече глав МИД ЕС будут представлены новые предложения о поставках оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.
В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет международная выставка военной техники и вооружений IDEX.
В Великобритании запланирована акция протеста сотрудников скорой помощи, требующих повышения заработной платы.
21 февраля, вторник
В Москве президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.
В Москве суд рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении компании «Уралхим» за утечку базы данных сотрудников.
22 февраля, среда
В Стамбуле (Турция) запланирован саммит ЕС, посвященный последствиям украинского конфликта.
В Москве в «Лужниках» состоится митинг-концерт ко Дню защитника Отечества, на котором, как ожидается, выступит президент РФ Владимир Путин.
В Москве запланировано открытие центра психологической помощи для демобилизованных и их семей.
23 февраля, четверг
В Генассамблее ООН запланировано заседание по ситуации на Украине, в котором, как ожидается, примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, а также несколько министров иностранных дел европейских стран.
В Вене (Австрия) стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В Москву прибудет первая после пандемии группа китайских туристов.
24 февраля, пятница
Япония планирует в онлайн-формате провести внеочередной саммит стран G7, приуроченный к первой годовщине с момента начала спецоперации на Украине.
В Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
25 февраля, суббота
В Сенегале и Нигерии состоятся президентские выборы.
26 февраля, воскресенье
В России пройдут последние матчи в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В Абу-Даби на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) может быть утвержден переход Федерации шахмат России под эгиду ACF.