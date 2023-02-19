Президент Киргизии Жапаров встретился со всеми своими предшественниками

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел встречу со всеми бывшими президентами страны. По его мнению, из-за разногласий республика не может гармонично развиваться и остается в «уголке Центральной Азии».

«Каково нынешнее состояние древних киргизов, создавших великие империи и заселивших евразийское пространство? Мы теряем нашу бывшую империю из-за раздробленности и борьбы за власть. Ради будущего нации бывшие президенты поставили крест на своем прошлом и поддержали инициативу объединиться в один кулак»,— написал господин Жапаров в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам действующего президента, его предшественники высказали обиды, признали недостатки и «смогли простить друг друга». Господин Жапаров отметил, что для развития страны нужно не думать «о наших личных интересах 5–10 лет», а подумать «о вечных интересах Кыргызстана».

Во встрече приняли участие Аскар Акаев (бежал в РФ после революции в 2005 году), Курманбек Бакиев (бежал в Белоруссию после революции 2010 года), Роза Отунбаева (с 2022 года глава миссии ООН в Афганистане), Алмазбек Атамбаев (в феврале 2023 года был отпущен из тюрьмы после отмены приговора и улетел на лечение в Испанию) и Сооронбай Жээнбеков (ушел с должности на фоне массовых протестов в 2020 году).

Леонид Уварчев