СМИ: делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Делегацию израильских наблюдателей на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе вывели с церемонии открытия сегодня, 18 февраля. Во время церемонии к израильской делегации подошли охранники и потребовали уйти. МИД Израиля после этого обвинил Южную Африку и Алжир в серьезных дипломатических нарушениях, сообщает The Times of Israel. На видео видно, как израильтяне во главе с заместителем гендиректора МИДа по Африке Шарон Бар-Ли уходят после нескольких минут обсуждения.

«Израиль серьезно относится к инциденту, когда заместитель по Африке, посол Шарон Бар-Ли, была удалена из зала Африканского союза несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя с пропусками доступа»,— заявил официальный представитель министерства Лиор Хайат. «Грустно видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и Южная Африка, движимых ненавистью и контролируемых Ираном»,— сказал господин Хайат.

Израиль получил официальный статус наблюдателя в Африканском союзе в 2021 году, этот вопрос вызвал глубокие разногласия в блоке из 55 членов. В частности, Южная Африка протестовала против решения оформить аккредитацию Израиля. Отозвать аккредитацию неоднократно призывала палестинская администрация.

Африканский союз не ответил на запрос AFP о комментариях по поводу инцидента. Саммит проходит 17–19 февраля, его основными темами являются вопросы безопасности и продовольственный кризис.

Мария Федотова