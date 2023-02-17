WSJ: США хотят следить за распределением помощи на Украине непосредственно в зоне боев

США хотят отправить аудиторов и следователей в зону боевых действий для усиления мониторинга предоставляемой Украине помощи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Представители Пентагона, Госдепа, а также Агентства по международному развитию отметили, что у них нет доказательств какого-либо крупного мошенничества, однако они предпочли бы мониторинг помощи на месте. В их компетенцию входит отслеживание военной и экономической помощи США Украине на сумму более $110 млрд. Пока они отслеживают распределение помощи удаленно, из Вашингтона, Польши и Германии.

В июле Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины. Тогда же стало известно, что Еврокомиссия создает центр борьбы с контрабандой оружия с Украины. В октябре США подготовили план, который позволит охранять и вести учет оружия и боеприпасов на Украине и в соседних странах.

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Мария Федотова