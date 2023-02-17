Ненефтяной экспорт Сингапура обвалился на 25%

Экспорт Сингапура, не считая нефти, в январе упал на 25% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год. Это максимальное падение за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные правительства Сингапура.

Падение ненефтяного экспорта фиксируется уже четвертый месяц подряд. Вместе с тем аналитики ожидали меньшего падения за прошлый месяц — 20,6%. Прежде всего упал экспорт электроники (26,8%), в частности, комплектующих для персональных компьютеров (42,6%)

Больше всего упал экспорт из Сингапура в Китай (41,1%), Гонконг (55,1%), США (31,5%). Экспорт в Японию, наоборот, вырос на 1,4%. Совокупный объем внешней торговли Сингапура за январь упал на 10,4%: при этом экспорт упал на 9,6%, а импорт — на 11,3%.

Анастасия Ларина