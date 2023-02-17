Полковник сделал бизнес на правах

Орловские сотрудники Следственного комитета России сообщили о завершении расследования уголовного дела против начальника местной ГИБДД полковника Александра Коршунова. По версии следствия, с помощью своей должности он покровительствовал бизнесу, зарабатывал на госконтрактах и не исполнял обязанности в местном институте МВД, где числился доцентом. Фигурант вину не признает. По ходатайству следствия арестовано его имущество на 15 млн руб.
Начальник управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов
Фото: МВД
Управление Следственного комитета России по Орловской области (СКР) завершило расследование уголовного дела против 54-летнего начальника регионального управления ГИБДД Александра Коршунова. В ведомстве сообщили, что в окончательной редакции ему вменяются мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Преступления предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело против Александра Коршунова возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. В них описаны события с 2010-го по 2022-й год.
Все это время полковник возглавлял орловскую ГИБДД. Следствие считает, что в течение 12 лет Александр Коршунов через доверенное лицо управлял шестью фирмами — ООО «Лесторг», ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Автостандарт-Плюс», ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Компании, как считает следствие, благодаря полномочиям Александра Коршунова получали различные льготы и преимущества.
В СКР полагают, что начальник ГИБДД давал подчиненным указания о приоритетном принятии экзаменов на права у выпускников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс». При этом ученикам автошкол-конкурентов якобы чинились препятствия. Например, в апреле 2015 года обвиняемый распорядился приостановить принятие квалификационных экзаменов для учеников одной из автошкол Мценска.
В 2011–2012 годах Александр Коршунов, по версии следствия, способствовал размещению подразделений ГИБДД в Ливнах и Орле в зданиях, плата за аренду которых поступала в подконтрольные начальнику управления фирмы.
В подразделениях транслировалась реклама деятельности этих компаний. Также серьезный доход полицейскому, по оценкам следствия, принесли 16 госконтрактов на 55 млн руб., которые подконтрольное Александру Коршунову общество заключило с казенным учреждением «Орелтранссигнал». Подрядчик занимался техобслуживанием аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Эпизод о мошенничестве касается обстоятельств преподавания Александра Коршунова и еще двух его коллег в местном юридическом институте МВД. В СКР считают, что в 2017–2019 годах они не проводили должным образом занятия. Ущерб вузу следователи оценивают в 260 тыс. руб.
В СКР отметили, что обвиняемый уведомлен об окончании предварительного расследования. В скором времени дело поступит в суд. По данным «Ъ», Александр Коршунов вину не признает. На время расследования его отстранили от должности. По ходатайству следствия арест наложили на его имущество, в том числе на автомобиль Toyota Highlander с прицепом, доли владения земельным участком и нежилым помещением, а также на жилое здание площадью 320,5 кв. м.
Рыночная стоимость арестованного имущества оценивается, по данным «Ъ», в 15 млн руб.
Защитник Александра Коршунова Елена Никифорова указывает, что для возбуждения уголовного дела отсутствовали повод и основания, а также не проводились доследственные проверки. По мнению адвоката, ее доверитель не совершал вменяемых ему действий, а информация об уголовнои деле в СМИ нарушила его право на защиту чести и доброго имени. Также, как считает защита, следствие не учло отсутствия претензий к обвиняемому со стороны руководства института МВД.