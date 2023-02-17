Полковник сделал бизнес на правах

Орловские сотрудники Следственного комитета России сообщили о завершении расследования уголовного дела против начальника местной ГИБДД полковника Александра Коршунова. По версии следствия, с помощью своей должности он покровительствовал бизнесу, зарабатывал на госконтрактах и не исполнял обязанности в местном институте МВД, где числился доцентом. Фигурант вину не признает. По ходатайству следствия арестовано его имущество на 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов

Фото: МВД Начальник управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов

Фото: МВД

Управление Следственного комитета России по Орловской области (СКР) завершило расследование уголовного дела против 54-летнего начальника регионального управления ГИБДД Александра Коршунова. В ведомстве сообщили, что в окончательной редакции ему вменяются мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Преступления предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело против Александра Коршунова возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. В них описаны события с 2010-го по 2022-й год.

Все это время полковник возглавлял орловскую ГИБДД. Следствие считает, что в течение 12 лет Александр Коршунов через доверенное лицо управлял шестью фирмами — ООО «Лесторг», ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Автостандарт-Плюс», ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Компании, как считает следствие, благодаря полномочиям Александра Коршунова получали различные льготы и преимущества.

В СКР полагают, что начальник ГИБДД давал подчиненным указания о приоритетном принятии экзаменов на права у выпускников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс». При этом ученикам автошкол-конкурентов якобы чинились препятствия. Например, в апреле 2015 года обвиняемый распорядился приостановить принятие квалификационных экзаменов для учеников одной из автошкол Мценска.

В 2011–2012 годах Александр Коршунов, по версии следствия, способствовал размещению подразделений ГИБДД в Ливнах и Орле в зданиях, плата за аренду которых поступала в подконтрольные начальнику управления фирмы.

В подразделениях транслировалась реклама деятельности этих компаний. Также серьезный доход полицейскому, по оценкам следствия, принесли 16 госконтрактов на 55 млн руб., которые подконтрольное Александру Коршунову общество заключило с казенным учреждением «Орелтранссигнал». Подрядчик занимался техобслуживанием аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Эпизод о мошенничестве касается обстоятельств преподавания Александра Коршунова и еще двух его коллег в местном юридическом институте МВД. В СКР считают, что в 2017–2019 годах они не проводили должным образом занятия. Ущерб вузу следователи оценивают в 260 тыс. руб.

В СКР отметили, что обвиняемый уведомлен об окончании предварительного расследования. В скором времени дело поступит в суд. По данным «Ъ», Александр Коршунов вину не признает. На время расследования его отстранили от должности. По ходатайству следствия арест наложили на его имущество, в том числе на автомобиль Toyota Highlander с прицепом, доли владения земельным участком и нежилым помещением, а также на жилое здание площадью 320,5 кв. м.

Рыночная стоимость арестованного имущества оценивается, по данным «Ъ», в 15 млн руб.

Защитник Александра Коршунова Елена Никифорова указывает, что для возбуждения уголовного дела отсутствовали повод и основания, а также не проводились доследственные проверки. По мнению адвоката, ее доверитель не совершал вменяемых ему действий, а информация об уголовнои деле в СМИ нарушила его право на защиту чести и доброго имени. Также, как считает защита, следствие не учло отсутствия претензий к обвиняемому со стороны руководства института МВД.

Сергей Толмачев, Воронеж