Главе орловской ГИБДД добавили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности

Управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области предъявило окончательное обвинение в трех преступлениях начальнику регионального УГИБДД УМВД Александру Коршунову. Ранее ему вменялось злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), позже добавили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.

Как считают в СКР, в течение 12 лет обвиняемый покровительствовал шести фирмам, предоставляя им различные льготы и преимущества. В частности, он якобы принял меры к размещению отделений ГИБДД в помещениях компаний, показывал в них видеорекламу их услуг, а также давал сотрудникам указания о первоочередном и приоритетном порядке принимать экзмены у кандидатов в водители подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс». Конкурентам этой компании якобы мешали в принятии экзаменов.

Кроме того, в 2014–2019 годах обвиняемый, по версии следствия, способствовал заключению с подконтрольной ему фирмой 16 госконтрактов на техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения на сумму свыше 55 млн руб.

В конце 2021 года господина Коршунова и двух его подчиненных заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты с 2017 по 2021 год не проводили должным образом занятия в местном юридическом институте МВД, в котором они занимали должности доцентов. Позже ему добавили обвинение в злоупотреблениях, поскольку он якобы инициировал завышение арендной платы по договору с местным жителем, который сдавал ведомству помещения в Орле и Ливнах.

Сергей Толмачев, Воронеж