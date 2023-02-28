С характеристикой по месту работы

Еще недавно подобрать масло для двигателя конкретной машины обычному автовладельцу было непросто. Знаний о том, что масла отличаются вязкостью и делятся на минеральные и синтетические, явно недостаточно. С новым онлайн-сервисом компании ЛУКОЙЛ все стало значительно легче: несколько секунд — и вы знаете, что вам нужно, сколько оно стоит и где это можно купить.

Вязкость «по SAE». Класс «по API» и класс «по ACEA». Допуск производителя. Синтетика, полусинтетика, минералка. Зольность, щелочное число и другие характеристики. Все эти показатели имеют прямое отношение к моторному маслу автомобиля. И все должны быть учтены для правильного выбора. Сложно запомнить. Еще труднее — понять. Да и не надо. Новый онлайн-сервис по подбору масла, разработанный компанией ЛУКОЙЛ, без промедления выдаст нужный результат или предоставит помощь специалиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лукойл Фото: Лукойл

Очень своевременное решение

События последнего года изменили в России многое, в том числе и ситуацию на рынке смазочных материалов. Поставки со стороны многих известных иностранных брендов сократились, а цены на оставшийся ассортимент выросли. Появился товар ранее невиданных марок, про качество которого сложно сказать что-то определенное.

Одновременно с этим заметно вырос спрос на продукцию отечественных производителей — в частности, ЛУКОЙЛа. На стороне компании несколько плюсов. Проверенный бренд с многолетней историей. Собственная разработка и производство масел различных групп. Адекватная ценовая политика. Налаженная система дистрибьюции: найти продукцию ЛУКОЙЛа можно повсюду, от сетевых АЗС до официальных и неофициальных автосервисов. Многоступенчатая система защиты от подделок. Наконец — и этот аргумент стоило бы поставить в самое начало — разнообразие предлагаемого товара.

В портфолио компании более 800 наименований смазочных материалов, от масел для малоразмерной техники до технических жидкостей для сложного промышленного оборудования. Сориентироваться, что к чему подходит, вам поможет сервис подбора смазочных материалов, который вы найдете на сайтах lukoil-masla.ru и lukoil-shop.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подбор масла не ограничен легковыми машинами. На сайтах ЛУКОЙЛа также есть разделы «Малые коммерческие», «Грузовые автомобили», «Малоразмерная техника» — мотоциклы, «Строительная, горнодобывающая и сельхозтехника», «Промышленное оборудование» — станки, компрессоры, насосы, стационарные двигатели

Фото: Лукойл Подбор масла не ограничен легковыми машинами. На сайтах ЛУКОЙЛа также есть разделы «Малые коммерческие», «Грузовые автомобили», «Малоразмерная техника» — мотоциклы, «Строительная, горнодобывающая и сельхозтехника», «Промышленное оборудование» — станки, компрессоры, насосы, стационарные двигатели

Фото: Лукойл

Спрашивали — отвечаем

На упомянутых выше сайтах и раньше был раздел по подбору масла. Однако в какой-то момент запросы стали так многочисленны и разнообразны, что в компании решили: пришло время создать собственный сервис нового поколения, который мог бы претендовать на звание лучшего в России.

Такого качества сервиса, какой представил недавно ЛУКОЙЛ, раньше просто не существовало: зарубежные базы, которые лежали в основе прежних поисковых систем, не всегда учитывали разнообразие техники, эксплуатируемой в России, и, соответственно, такое же многообразие нюансов относительно рекомендаций по маслам под различные условия эксплуатации.

Кроме того, любая база требует постоянного обновления. Да, для автомобиля 1975 года выпуска вряд ли поменяется спецификация моторного масла, а в отношении более современных моделей требования к маслам могут и отличаться, например, если машина пришла по параллельному импорту из какой-нибудь экзотической страны.

Автомобильный концерн проводит испытания, если надо, дорабатывает мотор, после чего говорит: отныне в двигатели такой-то серии мы рекомендуем лить только энергосберегающее масло при эксплуатации в Европе. И заодно соответствующий допуск.

Допуск — это свод требований к маслу, который выдвигает сам автопроизводитель. Допуск, как правило, строже отраслевых стандартов, и его получение — отдельная история. Производитель масла, чтобы получить допуск, должен предоставить свою продукцию для серии дополнительных испытаний, и только в случае успешного их прохождения получает право указать на этикетке, что его масло допущено для использования в определенных автомобилях конкретных марок.

Конфигуратор ЛУКОЙЛ при подборе масла учитывает многочисленные нюансы с допусками и по мере получения данных от автопроизводителей обновляет информацию. Что самое главное, подборщик предлагает альтернативные варианты в случае с наличием нескольких продуктов с подобными свойствами — «вам нужен такой-то продукт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография От подбора до покупки — один шаг. Новый сервис покажет, какое именно масло вам нужно, сколько его требуется для полной замены в двигателе и как его купить. Заказ с разными опциями доставки в нужный вам регион страны получится оформить тут же, на сайте, «не отходя от кассы» Фото: Лукойл Новый сервис ориентирован и на частных пользователей — например, тех, кто решил приехать со своим маслом на сервис или вовсе заменить его самостоятельно, и на профессионалов — например, специалистов служб технического обслуживания оборудования металлообрабатывающего или другого предприятия Фото: Лукойл Фото: Лукойл Следующая фотография 1 / 3 От подбора до покупки — один шаг. Новый сервис покажет, какое именно масло вам нужно, сколько его требуется для полной замены в двигателе и как его купить. Заказ с разными опциями доставки в нужный вам регион страны получится оформить тут же, на сайте, «не отходя от кассы» Фото: Лукойл Новый сервис ориентирован и на частных пользователей — например, тех, кто решил приехать со своим маслом на сервис или вовсе заменить его самостоятельно, и на профессионалов — например, специалистов служб технического обслуживания оборудования металлообрабатывающего или другого предприятия Фото: Лукойл Фото: Лукойл

Вот, например

Возьмем автомобиль Skoda Kodiaq с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 180 л.с. Заходим на сайт lukoil-shop.ru. Кликаем «Подбор масла». Находим нужную модификацию машины. Получаем правильный ответ. Нам требуется LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20.

Еще один клик — смотрим, что это за продукт. Международная классификация — ACEA C5 / API SN PLUS. Допуск производителей двойной: VW 508 00/509 00 и Porsche C20. Читаем дальше. «Разработано специально для новейших бензиновых и дизельных двигателей автомобилей концерна Volkswagen AG». Сложно поспорить: речь идет о самых современных европейских моторах, масло для которых сегодня делает ограниченный ряд производителей.

Иногда масло нового поколения не совместимо с двигателями предыдущих поколений, и, если залить новое дорогое энергосберегающее масло в мотор, например, «Октавии» первого поколения, вместо ожидаемой экономии топлива вполне может случиться внеплановый капитальный ремонт двигателя, требующего более густой смазки с другими рабочими характеристиками. Какой именно? Снова обратимся к конфигуратору. Вводим Octavia I. Берем популярный мотор объемом 1,6 литра, мощность 102 л.с. (75 кВт). Ему нужно масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 с оригинальным допуском VW 504 00/507 00. Такое же масло, как следует из описания, подходит отдельным моделям Mercedes-Benz (допуск MB 229.51/229.31) и BMW (BMW LL-04).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Только за первый месяц работы сервиса по подбору масел ЛУКОЙЛ им воспользовались более десятка тысяч пользователей. Больше всего запросов, естественно, от владельцев легковых автомобилей, самого многочисленного вида «маслоемкой» техники в стране Фото: Лукойл Моторное масло главный, но не единственный пункт подбора. Конфигуратор способен подсказать вам, что заливать в агрегаты трансмиссии, а вскоре появится информация о том, какой антифриз или тормозная жидкость подходит вашему автомобилю. Не нашли ответа? Оставьте заявку специалисту. Более 70 тыс. модификаций легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов, специальной техники и промышленного оборудования учтено в «масляном конфигураторе» ЛУКОЙЛ Фото: Лукойл Следующая фотография 1 / 2 Только за первый месяц работы сервиса по подбору масел ЛУКОЙЛ им воспользовались более десятка тысяч пользователей. Больше всего запросов, естественно, от владельцев легковых автомобилей, самого многочисленного вида «маслоемкой» техники в стране Фото: Лукойл Моторное масло главный, но не единственный пункт подбора. Конфигуратор способен подсказать вам, что заливать в агрегаты трансмиссии, а вскоре появится информация о том, какой антифриз или тормозная жидкость подходит вашему автомобилю. Не нашли ответа? Оставьте заявку специалисту. Более 70 тыс. модификаций легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов, специальной техники и промышленного оборудования учтено в «масляном конфигураторе» ЛУКОЙЛ Фото: Лукойл

Немного истории

Теперь копнем глубже. Возьмем в буквальном смысле классику, отечественную «копейку». Находим ее под международным обозначением Lada (VAZ / Zhiguli) 2101 / 2102, годы выпуска 1970-1984.

Розничному потребителю предлагается масло LUKOIL STANDARD вязкостью 10W-40. Оно относится к экономклассу и рекомендуется «для использования в двигателях с большим пробегом, для которых характерен повышенный расход масла».

Чем выше расход — тем логичнее купить более густое масло с индексом «40». Это знает любой владелец старого автомобиля. А не знает — тоже не беда. В сервисе по подбору масла вы найдете форму для связи со специалистами компании: если предоставленной информации вам окажется мало, они помогут советом.

Сергей Нестерцев