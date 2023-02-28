Колеса в полосочку

Отказаться от двигателей внутреннего сгорания в 2030 году собирается и компания Nissan. Электрификацию запланировано проводить постепенно. Так, через три года 75 процентов продаж Nissan в Европе будет приходиться на модели «с искрой» — электромобили и разного рода гибриды. Но каких-то технических деталей от концепта Nissan Max-Out ждать не стоит. Этих деталей просто нет: перед нами по сути полноразмерный макет на колесах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Nissan Max-Out показали в рамках мероприятия в токийской штаб-квартире компании, основная задача которого — публичные дискуссии о будущей электрификации Следующая фотография 1 / 4 Nissan Max-Out показали в рамках мероприятия в токийской штаб-квартире компании, основная задача которого — публичные дискуссии о будущей электрификации

Особенность его в том, что чуть больше года назад дизайнеры Nissan виртуально представили компактный электрический родстер с драйверским характером, и вот теперь сделали его вживую. Но о ходовых характеристиках данных нет. Зато известно, что у Max-Out интегрированные в пол подушки сидений с подвижными спинками. Руль выполнен в виде мультифункционального штурвала — в него встроен дисплей. Еще более крупный экран — на передней панели, конечно же, во всю его ширину. Дизайнеры заявили, что этот концепт не только свидетельствует о яркости дизайнерской мысли, но и демонстрирует, что автомобили Nissan в будущем будут давать своим владельцам чувство свободы и открытости. За счет чего? Во-первых, динамичного силуэта, во-вторых, низко наклоненного лобового стекла, в-третьих, широких возможностей трансформации салона, но подробностей о последнем не приводится. А вот оригинальность фар и колесных дисков очевидна и без пояснений. Смотришь на автомобиль и ловишь себя на мысли: он и правда реальный или это все-таки компьютерный рендер?

Анна Килимник