Вот так просто: лишь слово из пяти букв, но создатели нового автомобильного бренда уверяют: это новое слово в автомобильной промышленности. Представленная в начале года модель собственного имени не имеет, что наталкивает на мысль, что под именем Holon будет выпускаться единственная модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Разработчик систем автономного вождения Mobileye, чьи технологии применяются в мувере Holon, активно сотрудничает с разными автомобильными компаниями, среди которых GM, BMW, Volvo, Renault и Volkswagen Следующая фотография 1 / 3 Разработчик систем автономного вождения Mobileye, чьи технологии применяются в мувере Holon, активно сотрудничает с разными автомобильными компаниями, среди которых GM, BMW, Volvo, Renault и Volkswagen

И это — не автобус, не маршрутка, не минивэн. Это — «мувер», автоматизированная система перевозки пассажиров малого масштаба. У него продвинутая система автопилота четвертого уровня от компании Mobileye, поэтому водительское место не предусмотрено. Двигатель — электрический, обновление программного обеспечения происходят «по воздуху», акцент сделан на использование экологически чистых материалов. Вместимость Holon — до 15 пассажиров, в компании считают это чем-то средним между личным и общественным транспортом. Кому и куда на этом мувере ездить? Уже объявлено, что пилотные проекты будут запущены в Германии и в США, и речь не идет об использовании на закрытых территориях вроде университетских городков, аэропортов и национальных парков, хотя от такого рода перспектив никто отказываться тоже не собирается. Однако в данном случае речь о полноценном использовании Holon на обычных улицах. Бросается в глаза асимметричный дизайн, разработанный известным ателье Pininfarina, дизайнеры которого отмечают, что Holon сочетает в себе две черты характера — дружелюбие и привлекательность. Ну что ж, перед нами, похоже, новая икона стиля.

Анна Килимник