Вот так просто: лишь слово из пяти букв, но создатели нового автомобильного бренда уверяют: это новое слово в автомобильной промышленности. Представленная в начале года модель собственного имени не имеет, что наталкивает на мысль, что под именем Holon будет выпускаться единственная модель.
И это — не автобус, не маршрутка, не минивэн. Это — «мувер», автоматизированная система перевозки пассажиров малого масштаба. У него продвинутая система автопилота четвертого уровня от компании Mobileye, поэтому водительское место не предусмотрено. Двигатель — электрический, обновление программного обеспечения происходят «по воздуху», акцент сделан на использование экологически чистых материалов. Вместимость Holon — до 15 пассажиров, в компании считают это чем-то средним между личным и общественным транспортом. Кому и куда на этом мувере ездить? Уже объявлено, что пилотные проекты будут запущены в Германии и в США, и речь не идет об использовании на закрытых территориях вроде университетских городков, аэропортов и национальных парков, хотя от такого рода перспектив никто отказываться тоже не собирается. Однако в данном случае речь о полноценном использовании Holon на обычных улицах. Бросается в глаза асимметричный дизайн, разработанный известным ателье Pininfarina, дизайнеры которого отмечают, что Holon сочетает в себе две черты характера — дружелюбие и привлекательность. Ну что ж, перед нами, похоже, новая икона стиля.