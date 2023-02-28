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Коммерсантъ FM
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Слово главного

В фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» есть сцена, где герой Олега Табакова радуется, когда обнаруживает, что клавиши у фортепиано нажимает не крестьянин, а дергает хитроумный механизм: «Не могут чумазые, не могут кухаркины дети…» Машины сегодня умеют не только воспроизводить музыку, но и довольно сносно ее сочинять. Но должны ли мы этому радоваться? Генератор текста пишет за студентов дипломы, так что вроде и зубрить теперь не надо. А другая программа — рисует, что ставит под сомнение перспективность профессии автомобильного дизайнера, например. Не верите? Марка Renault представила три десятка концептов на тему модели Twingo, нарисованных искусственным разумом, и предложила последовать ее примеру всех желающих. Словом, сбываются пророчества фантастов. Которые, к слову, в том числе предрекали, что всех политиков в будущем заменит нейросеть, которая будет принимать решения сообразно рацеям, а не эмоциям. Если так произойдет, то жить, конечно, будет скучнее. Но очевидно спокойнее.

Читайте в новом номере журнала «Автопилот».

Дмитрий Гронский, главный редактор

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