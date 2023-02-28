Доска почета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Юлия Барановская,

телеведущая

Москва — это центр, столица огромной страны. Если бы она была без пробок, мы все должны были бы горючими слезами плакать о том, что у нас страна не развивается, никому не интересна, тут нечего делать и у людей нет денег на машины. Тогда и пробок не будет. Сейчас у нас все в порядке. Пробки — это обычные соседи процветания. Люди живут на уровне, который позволяет покупать машины и создавать пробки. Давайте мы порадуемся, наконец, и посмотрим на трафик с другой стороны.

Акио Тойода,

глава Toyota Motor Co

В России или любой другой стране производство машин — это то, что объединяет людей. И решение закрыть производство никого не делает счастливее. Но ситуация, в которую мы попали, была навязана войной — тем, над чем я не властен.

Константин Алябьев,

управляющий директор компании Punkt E

В 2023 году мы надеемся, что и «Эволют», и «Москвич» привезут и продадут столько машин, сколько они обещают. Если они это сделают, то это будет невероятный взрыв нашего рынка электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Эльдар Рязанов,

кинорежиссер

Замечено, что я очень пристрастен к автомобильным погоням. И действительно, в «Берегись автомобиля» «Волга» удирает от мотоцикла, в «Стариках-разбойниках» машина гонится за пешеходом, в «Невероятных приключениях итальянцев в России» автомобиль преследует автомобиль. Я даже умудрился вставить трюки с машиной в «Иронию судьбы», где их могло бы и не быть. Критика отнеслась к этому вставному эпизоду как к понятной слабости режиссера.

Полина Крючкова,

заместитель министра экономического развития РФ

Я бы сказала, что главная и одна из глобальных задач макроэкономической политики предстоящих лет — это следить за балансированием спроса и предложения. Но в целом, если спрос не будет резко превышать предложение, то не будет высокой инфляции. С другой стороны, внутреннее предложение не может развиваться без спроса. Если у нас не будет спроса на автомобили, то не будет развития автомобильной промышленности внутри страны. Это взаимосвязанные вещи.

Марат Хуснуллин,

заместитель председателя правительства РФ

Мы не настолько богатая страна, чтобы на каждую квартиру минимум иметь по одному парковочному месту. Никто в мире так не делает.