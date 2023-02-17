Путин подписал закон об интеграции новых регионов в российскую систему образования

Президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в России признают образование, ученые степени и звания, полученные жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до их присоединения. Он также устанавливает на этих территориях российские нормы об образовании, в том числе требования к деятельности образовательных и научных организаций и квалификационные уровни сотрудников сферы. Также научных сотрудников и преподавателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях освободят от аттестации до 1 сентября 2024 года.

Закон внесли в Госдуму 29 декабря 2022 года. Его приняли в третьем, последнем чтении 14 февраля. В тот же день Госдума одобрила поправки, которые устанавливают право демобилизованных студентов в ДНР и ЛНР переводиться на бюджетные места в российские вузы.

Олеся Павленко