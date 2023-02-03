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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: правительство хочет вывести «Газпром» из-под повышенного налога на экспортную прибыль

Осенью 2022 года в России с 20% до 34% был повышен налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, Минфин разработал поправки к Налоговому кодексу, согласно которым на «Газпром» повышенный налог не распространится.

Поправки предусматривают уточнение перечня компаний, на прибыль которых будет распространяться повышенная ставка. Они указаны в п. 2 ч. 1.1 ст. 3 федерального закона «Об экспорте газа». На остальные компании, в том числе «Газпром», ставка 34% распространена не будет.

После публикации материала «Интерфакса» акции «Газпрома» на Мосбирже начали расти. По состоянию на 15:50 рост составил 2,1% (161,4 руб. за обыкновенную акцию).

Закон о повышенном налоге на прибыль СПГ-экспортеров был подписан президентом России 21 ноября 2022 года. Он начал действовать с 1 января 2023 года. Повышенная налоговая ставка распространится на правоотношения, возникшие с 2023 по 2025 год.

О влиянии повышения фискальной нагрузки на бюджет — в материале «Ъ FM» «СПГ обрисовали перспективы».

Андрей Сапожников

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