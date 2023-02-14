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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила право демобилизованных студентов Донбасса переводиться на бюджет

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к закону об интеграции новых регионов в российскую систему образования. Они позволят студентам, воевавшим в составе Народной милиции ДНР и ЛНР, переводиться с платного обучения на бюджетное отделение.

Всеобщую мобилизацию в ДНР и ЛНР объявили в феврале 2022 года. Под призыв попали студенты местных вузов и колледжей. После того как 30 сентября регионы были присоединены к России, президент Владимир Путин поручил демобилизовать всех студентов.

Госдума также во втором и третьем чтениях приняла закон об интеграции систем образования ДНР и ЛНР в российскую систему. Согласно нему, все ученые степени, полученные в республиках, будут действовать и в России. Кроме того, студенты смогут переводиться из вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские учебные заведения.

Анастасия Ларина

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