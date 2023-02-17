Россия примет равнозначные меры, в случае конфискации ее активов ЕС

МИД России сообщил, что Москва готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы.

«Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или непартнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий»,— сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга (цитата по ТАСС).

Ранее Евросоюз объявил о создании рабочей группы для разработки механизма конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Конфискация может затронуть как активы ЦБ, так и собственность подсанкционных физических и юридических лиц.

С начала боевых действий на Украине были заморожены зарубежные активы Центробанка на сумму в $300 млрд.

Подробнее о потенциальной конфискации активов — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».