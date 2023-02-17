В Кузбассе зафиксированы два землетрясения

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в 17 км на север от Киселевска, а также магнитудой 2,5 вблизи Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал ФИЦ Единой Геофизической службы РАН.

«Интенсивность сотрясений в эпицентре вблизи Киселевска составила «V» - довольно сильное», - говорится в сообщении. Около Междуреченска интенсивность сотрясений сейсмологи оценили как «слабое».

На территории Киселевска и Междуреченска находятся предприятия угольной отрасли, в том числе шахты, разрезы. Ранее в Междуреченске 7 февраля и утром 8 февраля на территории Кузбасса были зафиксированы два землетрясения, интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK64. Специалисты рассказали, что землетрясения произошли по естественным причинам и не связаны с деятельностью человека.

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Лолита Белова