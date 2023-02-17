«Несчастный случай» прокомментировал инцидент с полицией в Новосибирске

Группа «Несчастный случай» прокомментировала информацию о срыве концерта в Новосибирске. Ранее в Telegram-каналах и ряде СМИ появилась информация о якобы задержании лидера группы Алексея Кортнева полицией за неприличный жест в общественном месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке», - сказал Алексей Кортнев ТАСС.

Концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева был запланирован в Новосибирске на 14 февраля в одном из клубов. «По независящим от коллектива причинам концерт у музыкантов доиграть не получилось: в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение «Почты России»), в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы», - говорится в сообщении музыкального коллектива в соцести. Возобновить концерт не удалось.

«Позднее Алексей и Дмитрий были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий», - сообщается на странице группы. После этого инцидент, как следует из сообщения, был исчерпан.

В полиции комментировать ситуацию не стали.

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Анна Егорова