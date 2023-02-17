Депутат Госдумы от Кемеровской области заочно осужден на Украине

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно вынес приговор депутату Госдумы от Кемеровской области Дмитрию Исламову за обращение к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ратификацию соответствующих договоров в феврале 2022 года, выяснил «Ъ». Суд на закрытом заседании приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам господина Исламова вникать в приговор ему некогда, так как у него много работы. «Пусть это останется на совести тех, кто такие решения принимает. За нами правда, и победа будет за нами!» — сказал он «Ъ».

Такой же приговор по тем же основаниям вынесен в отношении депутатов Госдумы Дениса Майданова, Николая Борцова, Николая Панкова, Валентины Артамоновой и Михаила Кузьмина, также заочно осуждена на 14 лет Валентина Пивненко. Комментируя эту информацию, она отметила, что «приговор вынесен от зла и бессилия».

Как уточняет «Ъ», в Шевченковском суде началось рассмотрение еще трех аналогичных уголовных дел в отношении депутатов Госдумы РФ.

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Анна Егорова