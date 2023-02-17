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Коммерсантъ FM
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Минимущество Приморья подало иск к бизнесмену на 3 млрд рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края предъявило гражданский иск на сумму более 3 млрд руб. известному в регионе предпринимателю Олегу Дроздову, обвиняемого по делу о преднамеренном банкротстве. Во Фрунзенском райсуде ведется слушание уголовного дела в отношении предпринимателя.

«Сумма иска, предъявленном министерством земельных и имущественных отношений Приморья — 3 млрд. 189 млн. 329 тыс. 869 руб. 73 коп.»,— сообщил «Ъ» представитель Фрунзенского райсуда, уточнив, что это произошло на заседании суда по делу господина Дроздова.

Олег Дроздов обвиняется в организации преднамеренного банкротства (ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ) строительной компании «Приморье—Дальний Восток» (ПДВ), фактическим руководителем которой он был. По версии следствия, обвиняемый с целью банкротства компании «давал обязательные к исполнению указания о заключении с другими компаниями договоров и соглашений, действовавших в период времени с июня 2012 года по ноябрь 2014 года, которые были заведомо невыгодны для организации». «Действия обвиняемого по преднамеренному банкротству повлекли неспособность ООО СК "ПДВ" в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в число которых входит 20 коммерческих организаций, что привело к нарушению их прав и причинения вследствие этого ущерба на сумму свыше 3 млрд. руб.»,— сообщало следственное управление СКР по Приморью.

В июне 2019 года Олег Дроздов был приговорен по другому уголовному делу к семи годам колонии общего режима за мошенничество на сумму свыше 300 млн руб. при рекультивации полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке. Объект строился в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года. Однако в ноябре того же года Приморский краевой суд приговор первой инстанции отменил и прекратил уголовное преследование предпринимателя «в связи с истечением срока давности».

Олег Дроздов получил известность в качестве совладельца Первой игровой компании Востока (ПИКВ), одного из инвесторов игорной зоны «Приморье», строящейся недалеко от Владивостока. Предприниматель подпал под уголовное преследование в 2013 году вскоре после заключения соглашения о переуступке 70% акций ООО ПИКВ, единственным бенефициаром которого он был, группе инвесторов из Гонконга и Тайваня, возглавляемых китайским игорным магнатом Лоуренсом Хо.

Алексей Чернышев, Владивосток

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