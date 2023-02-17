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Коммерсантъ FM
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Португалия прекратит выдачу «золотых виз»

Правительство Португалии больше не будет выдавать «золотые визы», сообщил премьер-министр Антониу Кошта. Эти визы предоставляли в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны, они позволяли со временем получить португальское гражданство и паспорт.

Господин Кошта объявил об этом решении после прошедшего вчера, 16 февраля, заседания Совета министров, посвященного жилищным вопросам, передает газета Publico. Уже выданные «золотые визы» будут продлять только в случае, если инвестиции направлены на постоянное жилье самого инвестора «или его потомков», либо если недвижимость будут сдавать в аренду в течение длительного времени, уточнил премьер.

В период с октября 2012 года по январь 2023 года Португалия выдала более 11,6 тыс. видов на жительство по программе «золотых виз». Благодаря этому удалось привлечь в страну инвестиции на сумму более €6 млрд. Больше всего таких виз получили граждане Китая (5258), Бразилии (1178) и США (558). После начала российской военной операции на Украине Португалия отказала всем гражданам РФ в выдаче «золотых виз».

В январе Bloomberg сообщало, что иностранцы спровоцировали рекордный рост цен на жилье в Португалии. В 2022 году цены на жилье в стране поднялись на 18,7%, что стало самым высоким годовым ростом более чем за 30 лет.

Лаура Кеффер

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