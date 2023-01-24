Иностранцы спровоцировали рекордный рост цен на жилье в Португалии

Цены на жилье в Португалии в 2022 году поднялись на 18,7%, что стало самым высоким годовым ростом более чем за 30 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Confidencial Imobiliario (CI).

Рост цен на жилье был вызван растущим спросом со стороны иностранных покупателей, которые устремились в Португалию, привлеченные комфортным климатом, низкой стоимостью жизни и наличием программы получения «золотых виз». Такие визы, предоставляемые в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны, позволяют инвестору со временем получить португальское гражданство и паспорт. Программа работает в Португалии с 2012 года и уже принесла экономике страны более €6,8 млрд. В 2022 году в рамках программы было инвестировано €654 млн, что на 42% больше, чем в 2021 году. Основными инвесторами становились граждане США и Китая.

Иностранные инвесторы готовы платить вдвое больше, чем местные покупатели за жилье, например в Лиссабоне. Это сказалось на доступности жилья в Португалии, и многие португальцы, как пишет Bloomberg, уверены, что в стране сейчас разворачивается жилищный кризис. Опросы, проведенные газетой Expresso, показывают, что более половины опрошенных хотят, чтобы правительство свернуло программы для иностранцев, включая программу «золотых виз».

Между тем данные CI показывают, что к концу 2022 года рост цен на жилье в Португалии все же несколько замедлился. В первом квартале он составлял 5,5%, во втором — 5%, в третьем — 3,7%, а в четвертом — уже только 3,2%.

Алена Миклашевская